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Esimene kaugjuhitava takso avarii tõi taas esile vastutuse küsimuse

Eesti
Valgusfoor
Valgusfoor Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Esimene kaugjuhitava takso liiklusõnnetus tõstatas taas küsimuse, kes vastutab, kui roolis kedagi ei ole. Tehnoloogia areng võib tulevikus tuua kaasa keerulisemaid olukordi, kus vastutuse määramine ei pruugi enam nii selge olla.

Kaugjuhitavad sõidukid on Tallinnas taksoteenust pakkunud ligi aasta aega ning neid liigub linnas alla kümne. Täielikult autonoomsed ehk juhita sõidukid ei ole Eestis endiselt lubatud.

Seetõttu vastutab kaugjuht seaduse ees samamoodi nagu roolis istuv juht. Nii on ka möödunud nädalal juhtunud esimese kaugjuhitava sõidukiga liiklusõnnetuse puhul. 

PPA Lääne-Harju politseijaoskonna patrullitalituse grupijuht Janno Tobi rääkis, et kaugjuhitav sõiduk lähenes ristmikule, kuid fooris süttis keelav tuli. Sõiduk jäi aga seisma ülekäigurajal. "Siis võttis kaugjuht või juht vastu otsuse sõitu ikkagi jätkata ja kiirendas," selgitas Tobi.

Teistel sõiduradadel olnud sõidukid nägid seda ja andsid kaugjuhitavale sõidukile teed. Seevastu sõiduk, mis kasutas ühistranspordirada, ei näinud teiste sõidukite varjus kaugjuhitavat sõidukit tulemas, mistõttu juhtus ristmikul avarii.

PZU sõidukikindlustuse grupijuht Claude Kaasik selgitas, et kaugjuhitud sõidukite eest vastutab operaator, kes reaalselt sõidukiga sõidab. "Kui ta on isegi kaugel teises hoones, juhib autot juhtkangiga, siis on tema tegelikult operaator ja tema vastutab, kui sõiduk õnnetuse teeb," nentis Kaasik.

Ettevõte Bliq ütles kirjalikus vastuses, et sõiduki tehnoloogia ja tehnilised süsteemid töötasid korrektselt ning õnnetuse põhjustas inimlik eksimus.

Nii transpordiameti kui ka juristi sõnul on liiklusseadus piisavalt paindlik kaugjuhitavate sõidukite kasutamiseks, eraldi seadusemuudatusi nende kasutuselevõtuks ei tehtud. Nii-öelda hallid alad võivad tekkida tehniliste rikete korral.

Vandeadvokaat Albert Linntam ütles, et kui juhita autosid on rohkem, võib tekkida küsimus, millised tehnilised nõuded ühel või teisel juhul ikkagi peaks kohalduma. "Mis juhtub siis, kui näiteks mingisuguse rikke tõttu, mis ei olnud kuidagi ettenähtav mõni liiklusõnnetus juhtub?" lisas ta. Linntam sõnas, et lõpuks taandub kõik sellele, mida konkreetne juht oleks pidanud teisiti tegema.

Õiguslikus plaanis on kaugjuhitavate sõidukite kasutamine paigas, kuid ühiskond ei pruugi veel olla valmis tehnoloogiat täielikult usaldama. 

Tobi rääkis, et praegu pole ühtegi juhti õpetatud arvestama isesõitvate sõidukitega liikluses. "Kui me võtame valged pakirobotid, mis meil ringi sõidavad, siis paljud juhid ega inimesed ei oska siiani nendega arvestada, sest nendest asjadest ei räägita," sedastas ta.

Toimetaja: Merilin Leetna

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