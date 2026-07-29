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Tallinn alustas kesklinnas mälestusmärkide ümbertõstmist

Eesti
Tallinna reaalkooli ümbruses algas monumentide ümberpaigutamine
Tallinna reaalkooli ümbruses algas monumentide ümberpaigutamine Autor/allikas: ERR
Eesti

Tallinn linn alustas kahe kesklinnas asuva mälestusmärgi ümber paigutamist, mis on seotud reaalkooli juurdeehituse valmimisega.

1790. aasta Tallinna merelahingu mälestusmärk "Ankur ja kahur" viiakse pärast konserveerimist Aegna saarele ning selle senisesse asukohta paigaldatakse praegu Eesti Panga muuseumi kõrval asuv Ernst Peterson-Särgava monument.

Tallinna merelahingu mälestusmärk koosneb 1790. aastal Tallinna lahel peetud merelahingus osalenud ning Aegna lähistel uppunud Rootsi sõjalaeva Riksens Ständer ankrust ja kahurist. Need tõsteti merest välja 19. sajandi lõpul ning paigutati toonase Vene Klubi hoone juurde (praegu asub seal Südalinna raamatukogu) merelahingu mälestusmärgina. 

Tallinna reaalkooli ümbruses algas monumentide ümberpaigutamine Autor/allikas: ERR

Reaalkooli juurdeehituse valmimise järel kujundatakse senise merelahingu mälestusmärgi asukohta kooli ja raamatukogu ühendav Teadmiste väljak. Kuna Riksens Ständeri vrakk asub Aegna lähistel ning mälestusmärgil puudub otsene seos praeguse asukohaga, viiakse see pärast konserveerimist saarele, kus monument saab ajalooliselt paremini põhjendatud asukoha.

Selle asemele paigutatakse kirjaniku, pedagoogi ning Tallinna reaalkooli kauaaegse õpetaja ja õppealajuhataja Ernst Peterson-Särgava monument. Peterson-Särgava, keda õpilased tundsid ka hüüdnime "Habe" järgi, töötas koolis aastakümneid ning tema mälestusmärk seostub loodava haridusruumiga vahetumalt, usub linn.

Mälestusmärgid paigutatakse ümber Tallinna reaalkooli ettepanekul. Need teisaldab ja konserveerib Kivikunst OÜ.

Ernst Peterson-Särgava monument (autorid Matti Varik ja Allan Murdmaa) on kavas paigaldada uude asukohta uue õppeaasta alguseks. Tallinna merelahingu mälestusmärk viiakse Aegna saarele pärast konserveerimist, tõenäoliselt 2027. aasta kevadel. Selleks koostatakse eraldi tegevuskava, valmistatakse ette uus asukoht, paigaldatakse asjakohased infotahvlid ning taotletakse vajalikud kooskõlastused.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

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