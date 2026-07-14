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Tallinna reaalkool tahab Särgava kuju endale veel lähemale tuua

Eesti
Foto: Martin Siplane / Tallinna linnaruumi kunstikaart
Eesti

Tallinna reaalkooli legendaarse õpetaja Ernst Peterson-Särgava kuju on juba kümnendeid mööda Tallinnat ringi rännanud. Veidi enam kui nelikümend aastat pärast kuju valmimist ootab seda juba kolmas asukoht, seekord kodukooli kõrval.

Kirjanik Ernst Peterson-Särgava kuju on nagu Hamleti isa vaim, mis ei leia rahu. 1985. aastal pandi see kuju Kadrioru parki, 15 aastat hiljem koliti see kuju kesklinna, aga väga vähe nähtavasse kohta ja nüüd tahetakse teda jälle ringi tõsta.

Kunstkriitik Harry Liivranna sõnul oli skulptuur algselt plaanitudki Tallinna kesklinna, aga väidetavalt oli 1985. aastal toonane võim olnud sellele vastu ja nii viidigi see Kadriorgu, kus ta ühtäkki jälle ajale jalgu jäi.

Tallinna muinsuskaitse osakonna juhataja Carolin Pihlapi sõnul oli Särgava kuju ühel teljel erinevate kultuuritegelastega.

"Eespool olid Adamson ja Koort, edasi tulid Smuul ja Särgava. Smuuli kuju viidi ära Muhule, Smuuli sünnikohta ja tema jäi sinna üksinda. Lisaks kontekst, et 1990-ndate lõpus see Kadrioru kant oli veidi mahajäetum, oli vandalismioht ja muu selline," selgitas ta.

Pihlapi sõnul leiti aastal 1998, et turvalisem on tuua see kesklinna ja see paiguti võimalikult Tallinna reaalkooli lähedale, mille legendaarne õpetaja Peterson-Särgava oli. Nüüd tegi reaalkool Tallinnale ettepaneku kuju uuesti ringi tõsta ja seekord päris koolimaja kõrvale.

"Ernst Peterson-Särgava on Tallinna reaalkooli ajaloos ja selle kujunemises üks äärmiselt oluline isik olnud. Koos Nikolai Kanniga on nad tegelikult tänase, selle eestimeelse, rahvusliku reaalkooli loojad. Meie arvates see kuju peaks jõudma koju, koolimaja ette, kus temast igapäevaselt mööduvad algklasside õpilased, kes kõik teavad, kes oli Ernst Peterson-Särgava," rääkis kooli hoolekogu juht Madis Päts.

Reaalkooli uue hoone ja keskraamatukogu vahele on planeeritud teadmiste väljak, kuhu juba on ringi tõstetud maadleja Georg Lurichi skulptuur. Särgava jaoks seal ruumi pole, sest seal on venestamise tippajast, 19. sajandi lõpust, Rootsi sõjalaeva Riksens Ständer ankur ja kahur, tähistamaks Vene-Balti laevastiku võitu Rootsi laevastiku üle.

Pihlapi sõnul on iga kuju puhul oluline kontekst ja seetõttu oleks mõistlik ankur ja kahur viia Aegnale, laeva hukkumiskoha lähistele.

"On täiesti mõistlik viia see ankur ja kahur sinna, kus on tema õige koht ja siis ta saab rääkida hoopis teist, seda Rootsi laeva hukkumise lugu."

Tallinna abilinnapea Tiit Teriku sõnul on kooli soov igati mõistlik, aga enne tuleb paika panna ankru ja kahuri saatus.

"Nüüd me peame vaatama, kui palju see maksma läheb, kui keeruline logistiline see operatsioon on, tõenäoliselt on see kõik tehtav," ütles ta.

Kas Särgava saab oma kooli, näitab aeg.

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