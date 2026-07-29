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Galerii: tänavakunst Tallinnas Pärnu mnt viadukti all võtab ilmet

Eesti
Tänavakunst Pärnu mnt viadukti alustel
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Eesti

Tallinnas Pärnu maantee viadukti all võtab ilmet tänavakunstiprojekt, mille eesmärk on muuta viaduktialused visuaalselt atraktiivsemaks ning anda seni neutraalsetele pindadele kunstiline ja omanäoline ilme.

Graafikalahendused tulevad ligi 450 ruutmeetri suurusele alale Pärnu maantee viadukti all Tehnika tänava, Koidu tänava ja Tallinna ühisgümnaasiumi ümbruses.

Kunstnikele anti viadukti all loominguline vabadus, kuid lahenduste loomisel tuli arvestada viadukti arhitektuuri, mõõtkava ja linnaruumi tervikuga. Lähteülesandes rõhutati, et kujundused peavad mõjuma rahuliku ja tasakaaluka taustana tiheda liiklusega maantee juures.

Tallinna keskkonna- ja kommunaalametile esitatud kavandeid hindas juuni lõpus eraldi komisjon. Juuli alguses valmistati pinnad ette ning kunstnikele anti aega tööde lõpetamiseks augustini.

"Soovime muuta seni hallid ja anonüümsed, täissoditud viaduktialused ilusaks ja omanäoliseks kohaks. Maailmapraktika on näidanud, et sodimise vastu aitab kõige paremini kvaliteetne tänavakunst," ütles Tallinna abilinnapea Kristjan Järvan projekti eel.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

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