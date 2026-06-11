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Tallinn katab Pärnu maantee viadukti alused tänavakunstiga

Eesti
Pärnu maantee viadukti alused saavad peagi uue ilme.
Pärnu maantee viadukti alused saavad peagi uue ilme. Autor/allikas: Tallinna linnavalitsus
Eesti

Tallinn rajab Pärnu maantee viadukti alustele uued grafiti- ja kunstilahendused, mille kavandeid hakkab hindama komisjon.

"Soovime muuta seni hallid ja anonüümsed, täissoditud viaduktialused ilusaks ja omanäoliseks kohaks. Maailmapraktika on näidanud, et sodimise vastu aitab kõige paremini kvaliteetne tänavakunst. Lisaks aitavad maalingud väärtustada ka läbi linnakeskkonna meie rahvuskultuuri ning iseseisvust," lausus Tallinna abilinnapea Kristjan Järvan.

Projekti eesmärk on muuta Pärnu maantee viadukti alused visuaalselt atraktiivsemaks ning anda seni neutraalsetele pindadele kunstiline ja omanäoline ilme. Kunstnikele on antud loominguline vabadus, kuid lahenduste loomisel tuleb arvestada viadukti arhitektuuri, mõõtkava ja linnaruumi tervikuga, seisab Tallinna linnavalitsuse pressiteates.

Lähteülesandes on rõhutatud, et kujundused peavad mõjuma rahuliku ja tasakaaluka taustana tiheda liiklusega maantee juures. Inspiratsiooniallikatena on välja toodud rahvuslikud motiivid, näiteks kaitsevägi, Vabadussõda, metsavendlus, Kalevipoeg, laulev revolutsioon, eesti keel, rukkilill jne. Kujundus peab sulanduma linnaruumi ning samal ajal tooma esile antud koha eripära.

Graafikalahendused rajatakse ligi 450 ruutmeetri suurusele alale Pärnu maantee viadukti all Tehnika tänava, Koidu tänava ja Tallinna ühisgümnaasiumi ümbruses. Enne tööde algust korraldab linn pindade ettevalmistuse.

Tallinna keskkonna- ja kommunaalametile esitatud kavandeid hakkab hindama komisjon juunikuu lõpus. Juuli alguses valmistatakse pinnad ette ning kunstnikel on aega tööde lõpetamiseks augustini.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

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