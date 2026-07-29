Ajakirjanikku süüdistatakse Kremli propaganda levitamises Prantsuse televisioonis.

Desinformatsiooni eksperdid on lõid häirekella endise Venemaa riikliku telekanali RT ajakirjaniku mõju pärast, kuna Prantsusmaal seisavad järgmisel aastal ees presidendivalimised.

Prantsuse ajaleht Libération viitas väljasaatmiskorraldusele, milles süüdistatakse Fjodorovat tegutsemises Vene võimude korraldatud desinformatsioonikampaaniate vahendajana, mille eesmärk on destabiliseerida avalikku korda Prantsusmaal.

RT France suleti 2023. aastal, aasta pärast seda, kui Venemaa president Vladimir Putin andis käsu täiemahuliseks sõjaks Ukraina vastu.

Kuid Fjodorova jäi Prantsusmaale ja leidis tööd kommentaatorina konservatiivsele miljardärile Vincent Bollore'ile kuuluva meediaimpeeriumi väljaannetes.

Ta esineb regulaarselt telekanalis CNews, raadios Europe 1 ja kirjutab kolumni ajalehele Le Journal du Dimanche, levitades Kremli jutupunkte Ukraina ja Lääne kohta.