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Meedia: Vene drooniettevõtte juht sai tulistamises kriitiliselt viga

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Poola Shaheed-tüüpi droon. Foto on illustratiivne
Poola Shaheed-tüüpi droon. Foto on illustratiivne Autor/allikas: Scanpix/Reuters
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Ööl vastu kolmapäeva tehti Venemaal Tulas atentaat sanktsioonide all oleva drooniettevõte Russian Air Transport Laboratory juhile Andrei Tšerezovile, kirjutab Vene meedia.

Tundmatu isik tulistas Tšerezovit kortermaja trepikojas mitu korda. Abikaasa sõnul kõlas enne ründaja sündmuskohalt põgenemist kolm lasku.

Ärimees viidi haiglasse ning on teadete kohaselt kriitilises seisundis, Vene prokuratuur alustas juba asja kohta uurimist.

OSINT Varta andmetel juhib Tšerezov ettevõtet Russian Air Transport Laboratory, mis arendab ja toodab mitmerootorilisi mehitamata õhusõidukeid ning nende juhtimissüsteeme. Ettevõte arendab FPV-droone, sealhulgas Ovodi seeriat, ning tarnib droonisüsteeme haridus- ja teadusasutustele.

Hiljuti võitis ettevõte kaks riigihanget koguväärtuses 29,7 miljonit rubla (umbes 327 000 eurot), et tarnida Voroneži Riikliku Tehnikaülikooli teadustööks 337 mehitamata õhusõiduki koostekomplekti ja 17 juhtimissüsteemi.

Ettevõte on Ameerika Ühendriikide, Euroopa Liidu ja Ukraina sanktsioonide all.

Kiiev on sihikule võtnud mitmeid Venemaa kaitse- ja sõjaväetegelasi alates ajast, mil Moskva 2022. aasta veebruaris oma naaberriiki väed saatis. Juunis teatas Venemaa ühe nädala jooksul kolme sõjaga seotud inimese atendaadikatsest

Toimetaja: Märten Hallismaa

Allikas: Ukrainska Pravda,BNS

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