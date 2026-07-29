USA keskpank intressimäärasid ei muutnud

Kolm poliitikakujundajat 12-st ei nõustunud enamuse otsusega ja nõudsid intressimäära tõstmist veerandi protsendipunkti võrra.

Keskpank hoidis intressimäärasid 3,50–3,75 protsendi tasemel viiendat istungit järjest ja jättis inflatsiooni, töötust ja majandusaktiivsust kirjeldava otsuse sõnastuse võrreldes oma viimase intressiotsusega muutmata. Keskpank kirjeldas inflatsiooni kõrgenenuna.

Samuti süveneb ebakindlus selle suhtes, kuidas Lähis-Idas jätkuv konflikt mõjutab lähikuudel maailmaturu naftahindu ja seeläbi ka üldisi tarbijahindu. Kolmapäeval tõusis maailmaturu naftahindade võrdlusaluse Brenti toornafta hind enam kui kuus protsenti, ületades 89 dollari piiri barreli kohta.

Kekspanga esimees Kevin Warsh kirjeldas elavat arutelu keskpanga komitee 12 liikme vahel, kes otsustasid pärast kahepäevast istungit jätta intressimäärad muutmata.

"Suurem osa meie arutelust keskendus suurtele küsimustele, mis on rahapoliitika elluviimisel olulised. Me ei püüdnud neist kõrvale hiilida. Me ei kartnud neid," ütles Warsh pressikonverentsil.

"Kolleegide vahel oli palju rohkem vastastikust suhtlust. See oli tõeline peretüli," kirjeldas juhataja.