USA föderaalreserv jättis intressimäärad muutmata

Föderaalreservi poliitikakujundajad otsustasid pärast kohtumist keskpanga baasintressimäära hoidmise poolt vahemikus 3,50–3,75 protsenti. Ka majandusteadlased eeldasid varem, et föderaalreserv jätab intressimäärad senisele tasemele, vahendas CBS News.

Föderaalreserv põhjendas ettevaatlikkust jätkuvalt kiire inflatsiooniga, mida on võimendanud tarnehäired ja energiasektori hinnatõus. Uus föderaalreservi juht Kevin Warsh rõhutas, et tema peamine eesmärk on viia inflatsioon tagasi kahe protsendi juurde.

Warsh andis ka märku, et föderaalreserv on muutnud oma kommunikatsioonistrateegiat ning annab edaspidi vähem tulevikuprognoose. Samuti muutuvad avaldused lühemaks ja konkreetsemaks

"Võib-olla olete juba märganud midagi, erinevust tänases poliitilises avalduses. See on natuke lühem, natuke lihtsam. See avaldus annab teile lihtsalt faktid nii hästi kui me neid hinnata saame," ütles Warsh.

Föderaalreservi viimane aruanne näitab, et ligi pooled selle ametnikest ütlesid, et võivad toetada intressimäärade tõstmist hiljem sel aastal. Investorid reageerisid ootamatult karmimale toonile negatiivselt ning USA finantsturud läksid langusesse.

USA president Donald Trump nõudis eelmiselt föderaalreservi esimehelt, et viimane langetaks intressimäärasid. Trump andis kolmapäeval mõista, et toetab endiselt rahapoliitika leevendamist, kuid avaldas samal ajal toetust ka Warshile.

"See (kõrged intressimäärad) lihtsalt hoiab riiki maas ja see on nii ebatavaline. Aga meil on seal praegu väga hea inimene, seega juhindun sellest, mida tema tahab," ütles Trump.