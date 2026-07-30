X!

Tartu Pühade Aleksandrite kirik sai uued kuplid

Eesti
Tartu Pühade Aleksandrite kiriku restaureerimine
Tartu Pühade Aleksandrite kiriku restaureerimine Autor/allikas: "Aktuaalne kaamera"
Eesti

Aastaid varisemisohus seisnud Tartu Pühade Aleksandrite kirik sai neljapäeval tagasi osa oma ajaloolisest ilmest, sest hoonele paigaldati uusi kupleid.

Tartu Pühade Aleksandrite kirikut on taastatud juba alates 2017. aastast. Avariilises seisus hoone oli juba varisemisohus. Neljapäeval jõuti uute kuplite paigaldamiseni. 

"Üks keerulisemaid hetki oli siis, kui tõsteti seda suurt keskkuppeltorni paika ja kõik hoidsid hinge kinni, et kas ta jõuab ühes tükis kohale. Sel aastal on taastatud ka osa kiriku katusest koos kuppeltornidega, millel on Lapimaa kullaga kaetud ristid," rääkis preester Kristjan Otsmann.

Uued kuplid on vaid osa restaureerimistöödest ning tellingud ei kao veel niipea, sest oma järge ootavad veel aknad ning peauks.

"Need kuplid sümboliseerivad küünlaleeki. See küünlaleek omakorda sümboliseerib meie taeva poole tõusvaid palveid. Nii et sibulaga on siin ainult visuaalne sarnasus," sõnas Otsmann.

Restaureerimistöödest annab ülevaate kiriku aiale ülespandud näitus.

"Kuna me vajame nendeks töödeks ka kogukonna abi, siis me mõtlesime, et oleks kena, kui me ka näitaksime, kuhu see raha pandud on,"

Näitus meenutab kiriku ajalugu alates 1914. aastast kuni nõukogudeaegse raamatuhoidla ajani ja kogudusele tagastamiseni 2003. aastal.

Naisson märkis, et tegemist on Tartu ainsa eestikeelse õigeusu kirikuga. 

"Meil on suur soov see kirik taastada, sest tegemist on unikaalse arhitektuuriga. Kahekorruseline ja viie altariga, sellise arhitektuuriga kirikuid ei ole Eestis ega mitte Baltimaades," sõnas ta.

Karlova pühakoja lugu tutvustav näitus jääb linnarahvale vaatamiseks septembri lõpuni.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: AK

ooper saaremaal

Klassikaraadio

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

21:44

Tartu Pühade Aleksandrite kirik sai uued kuplid

21:40

Palav reede toob nii äikest kui ka päikest

21:38

Narva-Jõesuu linnavalitsus asus Viivikonna kolemaju lammutama

21:35

Siseturistide eelarve on üha enam piiratud

21:33

Manija saare elanikud pole rahul saare jäätmekorraldusega

21:21

U-18 korvpallikoondis alistas Slovakkia ja säilitas koha A-divisjonis

20:56

Anier lõi Paide eurosarjas järgmisesse ringi, Kalju imet ei teinud

20:21

Nuudi ja Roots püsivad Soomes võidulainel

19:46

Pohlak: Euroopa alaliitude jaoks on FIFA plaanil kolm peamist murekohta

19:43

Aktuaalne kaamera kell 19:00

tule tööle

eesti raadio äpp

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

17:45

Nõmmel toimus suur politseioperatsioon migrantide tabamiseks Uuendatud

14:09

Ukraina ründas kolme Wildberriesi logistikahoonet Uuendatud

29.07

OpenAI tehisarumudel korraldas iseseisvalt veel küberrünnakuid

13:10

Vene rakett võis kukkuda Poola territooriumile Uuendatud

29.07

Vaikses ookeanis küpseb ajalooline El Niño

07:44

USA andis Iraani üllatusrünnakule vastulöögi

28.07

Ida-Virumaal avati esimene Peipsi-äärne spaa

29.07

Meedia: Vene drooniettevõtte juht sai tulistamises raskesti viga

09:25

Veel üks Saksa autohiid kärbib tuhandeid töökohti

09:01

Uuring: hoolikalt pügatud muru kütab kuuma ilmaga peaaegu nagu asfalt

ilmateade

SPORT

21:21

U-18 korvpallikoondis alistas Slovakkia ja säilitas koha A-divisjonis

20:56

Anier lõi Paide eurosarjas järgmisesse ringi, Kalju imet ei teinud

20:21

Nuudi ja Roots püsivad Soomes võidulainel

19:46

Pohlak: Euroopa alaliitude jaoks on FIFA plaanil kolm peamist murekohta

loe: kultuur

16:37

Piret Jaaks: kätte on jõudnud naiste aeg

16:22

Laura Kipper: koleelukad on ka eesti folklooris olnud olulisel kohal

15:37

Eik: praeguses maailmas tuleb olla lollilt optimistlik

12:32

Gunnar Viese: Eesti raskeroki skeene on saanud uue hingamise

loe: eeter

16:37

Piret Jaaks: kätte on jõudnud naiste aeg

16:22

Laura Kipper: koleelukad on ka eesti folklooris olnud olulisel kohal

15:37

Eik: praeguses maailmas tuleb olla lollilt optimistlik

12:32

Gunnar Viese: Eesti raskeroki skeene on saanud uue hingamise

Raadiouudised

18:50

Siseturistide eelarve on üha enam piiratud

18:45

Europangatähed saavad uue kujunduse

18:40

Päevakaja (30.07.2026 18:00:00)

18:35

Manija saare elanikud pole rahul saare jäätmekorraldusega

18:30

Narva-Jõesuu linnavalitsus asus Viivikonna kolemaju lammutama

17:55

Eesti majandus on viimased viis kvartalit kasvanud

16:35

Ilm püsib hoovihmadega, kuid soe

16:35

Tervisekassa plaanib tööd tõhustada ja niiviisi puudujääki vähendada

15:25

Raadiouudised (30.07.2026 15:00:00)

12:20

Raadiouudised (30.07.2026 12:00:00)

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo