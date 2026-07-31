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Tartus algas väntorelifestival

Eesti
Foto: ERR
Eesti

Tartus sai alguse juba üheksas väntorelite festival, mis toob kokku 24 mängijat seitsmest riigist. Kui esimesel kokkusaamisel oli muusikuid alla kümne, siis tänaseks on kasvanud ka kohalike harrastajate hulk.

Eestis on eravalduses juba kümmekond väntorelit. Tartu Raekoja platsi täitsid täna väntorelite helid. Kohale sõitnud mängijad tõid linlaste ette pillid, mida tänavatel näeb harva. Paljude jaoks on leierkastimängust saanud tõeline elustiil.

"Selle aasta vanim instrument on 149-aastane ja pärit Saksamaalt," rääkis festivali korraldaja Ingrid Kalev. "Huvi on olemas ja meie kuulajad on muutunud natukene nooremaks," lisas ta. "Küsitakse, kas me jälle tuleme, ja oodatakse," nentis Kalev.

"Neljakümne aasta eest töötasin Berliinis turismibüroos ja minu töö oli kutsuda linna väntorelimängijaid," meenutas Saksamaalt pärit mängija Christa Hohnhäusser. "Need inimesed olid nii sõbralikud ja õnnelikud, et kolm aastat hiljem otsustasin, et tahan seda samamoodi teha," lisas ta. "Jätsin töö ja minust saigi väntorelimängija," tõdes Hohnhäusser.

Haruldase pilli soetamine ega sellega reisimine pole aga lihtne ega odav lõbu – pilli hind võib ulatuda tuhandetest kuni kümnete tuhandete eurodeni.

"Sain just viiekümneaastaseks," rääkis Soome väntorelimängija Pikku-Markku Tuominen. "Teised mehed ostavad selles vanuses endale mootorratta, aga mina ostsin hoopis väntoreli," lisas ta.

Selleks, et muusikat mängida, ei pea alati omama spetsiifilisi oskusi. Kuigi esmapilgul tundub väntoreli mängimine lihtne, väsitab pilli väntamine kätt juba mõne minutiga.

Igal mehaanilisel pillil on oma unikaalne minevik. Näiteks Soome mängija Markku Karvoneni pilli mängisid aastate eest kaks pimedat muusikut, täna kõlab see aga Tartu tänavatel, kus mängijad tunnevad end alati oodatuna.

"Olen siin festivalil juba kümnendat korda," rääkis Karvonen. "Ma ei mäleta ühtegi teist festivali, mis oleks publikule nii vahetu ja soe," märkis ta. "See Tartu vaim on fantastiline," lisas Karvonen.

Leierkasti repertuaar ulatub klassikalisest muusikast kuni pophittideni.

"Mulle meeldib mängida klassikalist muusikat, aga ka rokki," ütles Hohnhäusser.

"Iga laul ei sobi väntorelile, kuid näiteks ilusad meloodiad ja klassikaline muusika sobivad," märkis Karvonen.

"Mulle meeldib mängida tuntud muusikat, näiteks ABBA laule," lisas Tuominen.

Vabaõhukontserdid jätkuvad kuni pühapäevani.

Toimetaja: Mari Peegel

Allikas: AK

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