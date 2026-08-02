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Prantsusmaa turismisektor kannatab riiki tabanud erakordse kuumuse tõttu

Välismaa
Foto: SCANPIX/AFP
Välismaa

Prantsusmaa turismisektor kiratseb riiki tabanud erakordse kuumuse ja maastikupõlengute tõttu. Välisturiste on vähem ja ka kohalikud ise eelistavad puhkust veeta jahedas Põhja-Euroopas.

Prantsusmaa turismiettevõtjate hulgas on seni kehtinud reegel, et olgu eelnev suvi kui hull tahes, siis august toob alati turistide massid ja kasumi. Sel aastal aga ei pea see reegel paika.

"Juba kümme päeva istume ilma tööta. Täna tegime jälle lahti, aga selge on see, et eriti palju inimesi siinkandis praegu pole ja nendegi jaoks pole austrite mekkimine esmatähtis. Neistki pea kõik asuvad koju tagasi minema ehk mina olen augusti pärast mures," ütles Gironde'i austrikasvataja Clement Deneuvic.

Veinipealinn Bordeaux on olnud Prantsusmaad väisavate turistide üks peamisi sihtmärke. Tänavu hävis linna ümbruses Gironde'i provintsis Atlandi ookeani maalilisel kaldal umbes 42 000 hektarit männimetsa ning põles maha ka umbes 240 maja. Tulekahjujärgne vaatepilt pole see, mida turistid vaadata tahaks.

"Pole sedamoodigi, nagu normaalsel turismihooajal. Me kõik kaotame hiiglasliku hunniku raha ja mitte ainult turumüüjad, ikka meie kõik. See jama pole millegagi võrreldav. Meie jaoks on hooaeg läbi!" sõnas juustupoe omanik Gironde's Christine Marrot.

Suurem osa turiste lahkus piirkonnast evakuatsioonihoiatuse peale ning sel hooajal nad kindlasti enam tagasi ei tule. Lahkunud turistide hulka on hinnatud erinevalt, kuid umbkaudu on tegu 70 000 inimesega. Veel rohkem on neid, kel oli plaanis piirkonda tulla, kuid kes nüüdseks on oma broneeringud tühistanud.

Kuulsad ookeaniäärsed rannakuurortid on pea täiesti tühjaks jäänud. Pariisi ja teiste suuremate linnade vastu on turistide huvi siiski suurem, kuid lämmatava palavuse tõttu on sealgi turiste tavapärasest hoopis vähem.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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