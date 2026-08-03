Harjumaal toimunud tõukerattaõnnetuses hukkus 11-aastane poiss

Häirekeskus sai 29. juulil kella kahe paiku teate, et Harjumaal Anija vallas on toimunud raske tõukerattaõnnetus.

Põhja prefektuuri operatiivjuhi Madis Allaku sõnul juhtis esialgsetel andmetel 11-aastane poiss elektrilist tõukeratast KuKirin G2 Master, kui ta kaotas sirgel teelõigul sõiduki üle juhitavuse ja kukkus. "Kiirabi viis poisi haiglasse, kuid kahjuks ei õnnestunud meedikutel tema elu päästa ja ta suri laupäeva ennelõunal," sõnas Allak.

"Praeguse info põhjal on meil alust arvata, et poiss võis sõita lubatust kiiremini," lisas ta. Poiss ei kandnud õnnetuse hetkel kiivrit.

Tootja andmetel ulatub elektrilise tõukeratta KuKirin G2 Masteri tippkiirus kuni 60 kilomeetrini tunnis.

Traagilise õnnetuse täpsemad asjaolud selguvad kriminaalmenetluses.