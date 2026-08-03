Kohus jättis elektrifirmade kaebuse konkurentsiameti vastu rahuldamata

Konkurentsiamet kooskõlastas eelmise aasta juunis Eleringi bilansiteenuse metoodika muudatused, kuid Alexela, Elektrum Eesti ja Eesti Energia leidsid, et see andis võimaluse vaidlustada ka metoodika seda osa, mida konkreetsed muudatused ei puudutanud – konkreetsel juhul tasakaalustamisvõimsuse kulu ehk bilansiteenuse tasu.

Esmaspäeval otsustas Tallinna halduskohus jätta Alexela, Elektrumi ja Eesti Energia kaebused rahuldamata.

Kohus leidis, et selle kohtuasja raames ei saa seda metoodika osa vastustada, sest tasakaalustamisvõimsuse kulu puudutavat regulatsiooni ei lisatud metoodikasse muudatustega, mille konkurentsiamet mullu juunis kooskõlastas.

Lisaks leidis kohus, et vaidlustatud otsusega kooskõlastatud muudatus ei piiranud kaebajate õigusi, vaid oli neile soodne, sest metoodikaga pikendati Eleringi enda kohustust katta võimsusjaotuskulude kaudu saja protsendi ulatuses möödunud aasta 31. detsembrini, ehkki varem olnuks tähtajaks juba sama aasta 30. juuni.

See tähendab, et viidatud kulud jäid 2025. aasta lõpuni Eleringi kanda ja kaebajatel ei tulnud neid kulusid oma klientidele edasi arveldada.

Kohus mõistis Alexelalt, Elektrumilt ja Eesti Energialt solidaarselt Eleringi kasuks 11 140 eurot menetluskulusid.

Kohtuotsus ei ole jõustunud ja seda saab 30 päeva jooksul edasi kaevata Tallinna ringkonnakohtusse.