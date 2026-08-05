Tartu tudengid on hakanud ühiselamutele eelistama üürikortereid

"Tartu Üliõpilasküla majutust kasutab umbes 25 protsenti Tartu Ülikooli (TÜ) tudengitest, me ei ole suure osa tudengite jaoks esimene valik, sest üha enam tudengeid eelistab eluaset otsida üüriturult," ütles Üliõpilasküla majutusjuht Karen Tuul.

Lisaks on vähenenud ka välisõppurite arv Tartu Ülikoolis, mis Tuule hinnangul võib olla üks olulisi põhjuseid, miks on vähenenud nõudlus ühiselamukohtade järele. "Hetkel on vabana seismas ka mõned kahekohalised toad," lisas Tuul.

Tuule sõnul on tänaseks saanud majutuskoha enamik Tartu Ülikooli tudengeid, kes soovisid üürida kohta ühiselamus. Kõige populaarsemad on ühekohalised toad ning ühe- ja kahetoalised kortertüüpi toad, millel on ka pikemad ootejärjekorrad. Tartu Üliõpilaskülas on eelisjärjekorras Tartu Ülikooli tudengid, kuid ootejärjekorras on ka teiste kõrgkoolide õppureid.

Tartu Tervishoiu Kõrgkooli asjaajamise peaspetsialist Ene Linnok tõdes, et nende ühiselamus on kohataotlusi esitatud sellel aastal veerandi võrra vähem kui eelmisel aasta. Sellegipoolest on moodustunud soovijate seas ootejärjekord.

"Kõrgkool jälgib pidevalt ühiselamukohtade täituvust ning vajaduse korral pakutakse vabanenud kohad ootejärjekorras olevatele taotlejatele. Ühiselamukohad jagatakse vastavalt kehtivale korrale ja ühtse järjekorra alusel, tagades kõigile taotlejatele võrdse kohtlemise," ütles Linnok.

Eesti Maaülikooli Rohemu Campuse ühiselamu juhataja Roland Aik Kase sõnul on sellel aastal esitatud Rohemu Campusesse võrreldes eelmise aastaga rohkem kohataotlusi. Kohti on ühiselamus umbes 900 ning 70 protsenti sellest täidavad Eesti Maaülikooli õpilased.

"Me oleme teinud viimastel aastatel palju uusi muudatusi. Uuendasime ruume ning muutsime need funktsionaalsemaks, samuti muutsime ka lepingutingimusi, et koostöö elanike ning juhatuse vahel sujuks veelgi paremini," ütles Kask.

Tartu Üliõpilaskülas on Tartu linnas 8 korterit ja hinnad varieeruvad, odavamad toad on ligikaudu 85 eurot kuus ning stuudiokorteri hinnad on kuni 475 euroni. Tartu Tervishoiu Kõrgkooli ühiselamu üürihinnad sõltuvad toa tüübist ja kasutusest ning jäävad vahemikku 53 kuni 165 eurot kuus. Rohemu Campuses jäävad ühiselamu kuutasud sõltuvalt majutuse tüübist ja lepingu liigist 165 kuni 600 euroni.

Tartu Üliõpilaskülas on kaheksas ühiselamus kokku 2681 kohta. Rohemu Campuses umbes 900 ning Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis on ligi 300 majutuskohta.