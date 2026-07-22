Tartu üüriturul on kodu otsivate tudengite tõttu kätte jõudnud kõrghooaeg

Tartu üüriturul on aasta aktiivseim periood, mil üliõpilased otsivad sügiseks elukohta. Erakorterite pakkumine on küll veidi kasvanud, kuid soodsate elamispindade leidmine on endiselt keeruline. Suur nõudlus püsib ka ühiselamukohtade järele, kus tudengid eelistavad üha enam privaatsust.

Tartu üüriturul on käes tudengite elukohaotsingute kõrghooaeg. Enamik tudengeid otsib lihtsamat, ühe- või kahetoalist korterit hinnavahemikus 300 kuni 500 eurot kuus.

Kinnisvarabüroo Arco Vara osanik Peep-Ain Saare sõnul soovitakse tihtipeale sõlmida üürileping kohe, kuid maksma tahetakse hakata alles augusti lõpust. Tavaliselt see läbi ei lähe.

Tartus on praegu pakkumisel ligi 500 üürikorterit, mis on veidi enam kui möödunud aastal. Samal ajal on noored kliendid muutunud elamispindade suhtes nõudlikumaks: korter peab olema renoveeritud ning õppehoonele lähedal.

"Pakkumisi on pigem natuke juurde tulnud, sellepärast on võimalik lihtsamalt saada. Aga sa pead olema valmis, et maksad siis natukene rohkem," ütles Saar.

Ehkki energiahindade tõttu on ka ühiselamute üürid umbes viis protsenti kerkinud, püsib tung. Lisaks hinnale jälgivad noored Maaülikooli Rohemu linnaku tegevjuht Roland Aik Kask üha hoolikamalt aga ka seda, millist elukeskkonda maja pakub.

"Kasvavas joones on nõudlus privaatsematele tubadele ehk meie mõistes stuudiokorteritele või siis jagatud korteritele, kus on privaatsed toad," selgitas Kask.

Tartu ülikooli ühiselamutesse on praeguseks laekunud üle 700 taotluse umbes 600 vabale kohale. Maaülikooli üliõpilaskodus on uusi kohataotlejaid üle 300. Kuigi esimese hooga ületab soovijate arv vabade kohtade arvu, liiguvad nimekirjad sügise edenedes kiiresti.

"Tihtipeale loobutakse kohtadest, kui ei saa sinna elamusse kohta, kuhu soovitakse. Lisaks praegused tudengid, kes elavad juba üliõpilaselamus, lõpetavad ka lepinguid meile ootamatult. Nemad võivad lõpetada 30-päevase etteteatamisega oma lepingu ja siis koht vabaneb," selgitas ülikooli üliõpilasküla kliendihaldur Kristina Einaru.

Nii maaklerite kui ka üliõpilaskülade kinnitusel pilt aga sügise saabudes selgib ning sobiva lahenduseni jõuavad lõpuks kõik Tartusse suunduvad noored.