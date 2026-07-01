Ülikoolides on eelistatud erialad, mis võiks tagada tasuva töökoha

Pea kõigis Eesti suuremates kõrgkoolides on avalduste vastuvõtt lõppenud ning sisseastumise infosüsteemi (SAIS) andmetest selgub, et ülikooli kandideerides võidakse otsida kindlustunnet tööturul.

SAIS-i andmetel on Tartu ülikooli kõigi õppeastmete eestikeelsetele õppekavadele esitatud ligi 17 000 avaldust. Tallinna ülikooli on laekunud üle 10 000 ning tehnikaülikooli, kus avalduste vastuvõtt veel kestab, üle 7000 avalduse.

Nii Tartu kui ka Tallinna tervishoiu kõrgkoolides on praeguseks üle 3000 avalduse, maaülikoolis, kus samuti käib veel vastuvõtt, on üle 2000 avalduse, sisekaitseakadeemias ja kunstiakadeemias alla 1500 ning muusika- ja teatriakadeemiasse veidi alla 600.

Tartu ülikooli õppeprorektor Aune Valk rääkis intervjuus ERR-ile, et ülikooli kandideerides võidakse otsida teatavat kindlustunnet, et valitud eriala oleks ka tööturul tasuv, mistõttu on endiselt populaarsed nii meditsiini kui ka loodusteaduste valdkonna erialad. Ta nentis, et nende puhul on avalduste arv isegi kasvanud üle kümne protsendi ning sotsiaalteaduste valdkonnas tervikuna veidi vähem.

Tartu ülikool

SAIS-ist nähtub, et Tartu ülikoolis kogus esimeses õppeastmes enim avaldusi arstiteadus ning neid on kokku 713. Populaarsete erialade seas on ka psühholoogia, majandusteadus ja füsioteraapia ning viimasesse on ka suurim konkurents. Sinna on esitatud 13,25 avaldust ühele õppekohale.

Teises õppeastmes eelistatakse analüütilist keemiat, kuhu jõudis 299 avaldust ja ka konkurents sinna on tihedaim. Avaldusi õppekohale on 11,96. Veel olid menukad keeleõpetaja mitmekeelses koolis sessioonõppes ning eripedagoogika ja logopeedia.

Kolmandas õppeastmes tehti 111 ehk enim avaldusi politoloogiasse. Tihedaim konkurents on aga informaatikas, kuhu esitati 53 avaldust õppekohale. Populaarsed erialad on ka religiooniuuringud ja teoloogia ning arstiteadust.

Tallinna ülikool

Tallinna ülikooli esimeses astmes eelistatakse enim psühholoogia päevaõpet, kuhu esitati 956 avaldust. Ühtlasi on see ka ülikooli tihedaima konkurentsiga eriala, kuhu on 23,90 avaldust õppekohale. Veel on eelistatud alushariduse pedagoogi sessioonõpet, eripedagoogika sessioonõpet, sotsiaaltöö sessioonõpet ning kehakultuuri.

Teises astmes on populaarseim võõrkeeleõpetaja sessioonõpe, kuhu laekus 135 avaldust. Eelistatud on ka hariduse juhtimise sessioonõpe, alushariduse pedagoogi sessioonõpe, eripedagoogika sessioonõpe ja kehakultuuri õpetaja sessioonõpe. Tihedaim konkurents on hariduse juhtimise sessioonõppesse 7,33 avaldusega õppekohale.

Kolmandas astmes on populaarseim eriala kasvatusteadused 16 avaldusega. Järgnevad audiovisuaalkunstid ja meediauuringud, kultuuride uuringud, lingvistika ning tervisekäitumine ja heaolu. Suurim konkurents on tervisekäitumise ja heaolu erialale kaheksa avaldusega õppekohale.

Tallinna Ülikool. Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR

Tallinna tehnikaülikool

Kuigi Tallinna tehnikaülikoolis kestab veel avalduste vastuvõtt, on praeguseks esimeses astmes enim avaldusi esitatud ehitiste projekteerimise ja ehitusjuhtimise erialale, kus neid on 598. Järgnevad ärindus ning elektroenergeetika ja mehhatroonika, kuid tihendam konkurents on logistika ja liikuvuse erialal, kus avaldusi ühele kohale on 5,45.

Teises astmes on seni populaarseim eriala tehisintellekt äris, kuhu on esitatud 96 avaldust. Järgnevad avaliku sektori juhtimine ja innovatsioon, personalijuhtimise sessioonõpe, infosüsteemide analüüs ja kavandamine ning juhtimine ja turundus.

Kolmandas astmes on praegu enim avaldusi õppekoha kohta tehnikateaduste erialale, kus neid on 95. Järgnevad info- ja kommunikatsioonitehnoloogia, loodusteadused ning ärindus, majandus ja valitsemine.

Nii teises kui ka kolmandas astmes puudub teave, palju avaldusi ühele õppekohale oli.

Tervishoiu kõrgkoolid

Praeguseks on laekunud nii Tartu kui ka Tallinna tervishoiu kõrgkooli üle 3000 avalduse, Tartu omasse veidi rohkem.

Mõlemas koolis on esimeses astmes populaarseim õendus, kuhu Tartus on soovijaid 834 ja Tallinnas 1122. Kui Tartus on tihedaim konkurents ämmaemanda erialale, kus avaldusi õppekohale on 18,86, siis Tallinnas on populaarseim hambatehniku eriala 29,08 avaldusega õppekohale.

Teises astmes on Tartus populaarseim vaimse tervise õendus, mis on selles astmes ka konkurentsitihedaim eriala ning avaldusi sinna on kokku 60, ühele kohale on avaldusi aga kümme.

Tallinnas on populaarseim terviseteaduse eriala, kuhu on kokku 239 soovijat ning ühele õppekohale 4,78 avaldust, mis teeb sellest ka konkurentsitihedaima eriala.

Eesti maaülikool

Eesti maaülikoolis on esimeses astmes populaarseim eriala veterinaarmeditsiin 267 avaldusega, kuid suurim konkurents on geodeesia, kinnisvara- ja maakorralduse erialale, kus avaldusi ühele kohale on 7,60.

Teises astmes on populaarseim majandusarvestus ja finantsjuhtimise sessioonõpe, kuhu on avaldusi 101, kuid konkurentsitihedaim on aianduse sessioonõpe, kus on 2,80 avaldust kohale.

Kolmandas astmes on enim ehk kaheksa soovijat keskkonnateaduse ja rakendusbioloogia erialale ning sinna on ka kõige tihedam konkurents, sest ühele kohale on neli avaldust.

Sisekaitseakadeemia hoone Autor/allikas: Maris Tomba

Sisekaitseakadeemia

Sisekaitseakadeemias esitati enim avaldusi politseiteenistuse erialale ning neid oli 643. Konkurents oli tihedaim tolli ja maksunduse erialal, kuhu esitati 10,60 avaldust õppekoha kohta.

Tänavu on sisekaitseakadeemias viimase nelja aasta kõrgeimal tasemel huvi magistriõppe vastu ning ühele kohale on see 4,1.

Eesti kunstiakadeemia

Eesti kunstiakadeemia esimeses astmes on populaarseim moe-, tekstiili- ja aksessuaaridisaini eriala, kuhu laekus 85 avaldust. Enim soovijaid ühele kohale on aga sisearhitektuuris, kus neid on 6,75.

Teises astmes on enim avaldusi kahele ingliskeelsele ja tasulisele erialale, milleks on graafiline disain ja interaktsioonidisain. Mõlemale on soovijaid 51. Esimesele on aga tihedaim konkurents ja avaldusi ühele kohale on 6,38.

Kolmandas astmes soovitakse enim õppima minna kunsti ja disaini, kuhu on avaldusi 53. Sinna on ka konkurents tihedaim, sest soovijaid ühele kohale on 17,67.

Eesti muusika- ja teatriakadeemia

Eesti muusika- ja teatriakadeemia esimeses astmes sai enim avaldusi lavakunstikooli näitleja suund, kuhu oli ka enim avaldusi õppekohale. Sinna oli ka suurim konkurents.

Teises astmes oli populaarseim interpretatsioonipedagoogika, kuhu laekus seitse avaldust õppekohale ja lisaks oli see suurima konkurentsiga.

Kolmandas astmes on üks doktoriõppe programm, milleks on muusika ja teatrikunst ning sinna on 18 avaldust.

Ühegi astme puhul pole välja toodud avalduste arvu õppekoha kohta.