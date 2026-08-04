Kinnisvaraarendaja Bonavat tabas andmeleke, ettevõte hoiatab kliente

Eestiski tegutsevat kinnisvaraarendajat Bonavat tabas andmeleke, kui seni tundmatud isikud tungisid nende arvutisüsteemidesse ning said sealt kätte muu hulgas klientide nimed ja aadressid.

Bonava teatas esmaspäeval, et neid on tabanud andmeleke, mille tulemusena võisid volitamata isikud saada juurdepääsu isikuandmetele.

Bonava oli üks 15 ettevõttest ja organisatsioonist, kelle arvutisüsteemidesse on ebaseaduslikult sisse tungitud ning sissetungijad pääsesid ligi ettevõtte kliendihalduse ja garantiijuhtumite menetlemise süsteemile ning ka isikuandmetele.

"Meile praegu teadaoleva info kohaselt hõlmab andmeleke nimesid, aadresse, kontaktandmeid, sünnikuupäevi, kontaktieelistusi, ning kodueelistusi puudutavat teavet," teatas Bonava.

"Soovitame olla tähelepanelik ning suhtuda erilise ettevaatusega ootamatutesse e-kirjadesse, telefonikõnedesse või sõnumitesse, milles palutakse avaldada isikuandmeid või muud tundlikku teavet," lisas ettevõte.

Intsidendist on teavitatud Eestis andmekaitseinspektsiooni ning Rootsis on esitatud ka politseile avaldus.

Rootsi politsei teavitas Bonavat eelmisel esmaspäeval võimalikust andmelekkest.

"Alustasime kohe uurimist, et välja selgitada, kas leke on tõepoolest aset leidnud, ning pärast sellele kinnituse saamist tegime koos väliste ekspertidega kindlaks sissetungi lähtepunkti. Oleme nüüd tugevdanud oma süsteemide turvalisust, et selline andmeleke ei oleks enam võimalik," märkis Bonava.

Bonava on Eestis tegutsenud 19 aastat ning ehitanud uusarendustest Viimsisse Tammeõue, Kadrioru ja Lasnamäe piirile Vana-Kuuli ja Liikuri Kvartali, Mustamäele Rabaküla, Haaberstisse Pärnaõue, Pelguranda Ketraja Majad ja Kolde Rannamaja ning Kristiine linnaossa Mõtuse Kodud.

Praegu on Bonava ehitamas Tallinna Mustamäele Uus-Mustamäe elurajooni, Haaberstisse Järveotsa Kodusid ning Harku järve äärde Pikaliiva Kaarmaja.

Bonava tegutseb Saksamaal, Rootsis, Soomes, Eestis, Lätis ja Leedus. Bonava Grupi 2024. aasta müügitulu oli ligikaudu 700 miljonit eurot.