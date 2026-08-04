X!

Kinnisvaraarendaja Bonavat tabas andmeleke, ettevõte hoiatab kliente

Eesti
Bonava koduleht.
Bonava koduleht. Autor/allikas: bonava.ee
Eesti

Eestiski tegutsevat kinnisvaraarendajat Bonavat tabas andmeleke, kui seni tundmatud isikud tungisid nende arvutisüsteemidesse ning said sealt kätte muu hulgas klientide nimed ja aadressid.

Bonava teatas esmaspäeval, et neid on tabanud andmeleke, mille tulemusena võisid volitamata isikud saada juurdepääsu isikuandmetele. 

Bonava oli üks 15 ettevõttest ja organisatsioonist, kelle arvutisüsteemidesse on ebaseaduslikult sisse tungitud ning sissetungijad pääsesid ligi ettevõtte kliendihalduse ja garantiijuhtumite menetlemise süsteemile ning ka isikuandmetele. 

"Meile praegu teadaoleva info kohaselt hõlmab andmeleke nimesid, aadresse, kontaktandmeid, sünnikuupäevi, kontaktieelistusi, ning kodueelistusi puudutavat teavet," teatas Bonava.

"Soovitame olla tähelepanelik ning suhtuda erilise ettevaatusega ootamatutesse e-kirjadesse, telefonikõnedesse või sõnumitesse, milles palutakse avaldada isikuandmeid või muud tundlikku teavet," lisas ettevõte.

Intsidendist on teavitatud Eestis andmekaitseinspektsiooni ning Rootsis on esitatud ka politseile avaldus. 

Rootsi politsei teavitas Bonavat eelmisel esmaspäeval võimalikust andmelekkest.

"Alustasime kohe uurimist, et välja selgitada, kas leke on tõepoolest aset leidnud, ning pärast sellele kinnituse saamist tegime koos väliste ekspertidega kindlaks sissetungi lähtepunkti. Oleme nüüd tugevdanud oma süsteemide turvalisust, et selline andmeleke ei oleks enam võimalik," märkis Bonava.

Bonava on Eestis tegutsenud 19 aastat ning ehitanud uusarendustest Viimsisse Tammeõue, Kadrioru ja Lasnamäe piirile Vana-Kuuli ja Liikuri Kvartali, Mustamäele Rabaküla, Haaberstisse Pärnaõue, Pelguranda Ketraja Majad ja Kolde Rannamaja ning Kristiine linnaossa Mõtuse Kodud.

Praegu on Bonava ehitamas Tallinna Mustamäele Uus-Mustamäe elurajooni, Haaberstisse Järveotsa Kodusid ning Harku järve äärde Pikaliiva Kaarmaja.

Bonava tegutseb Saksamaal, Rootsis, Soomes, Eestis, Lätis ja Leedus. Bonava Grupi 2024. aasta müügitulu oli ligikaudu 700 miljonit eurot. 

Toimetaja: Marko Tooming

Klassikaraadio

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

14:36

Järgmise Viljandi pärimusmuusika festivali teema on "Kolm-neli!"

14:32

UFC Valge Maja gala lõppes 30 miljoni dollari suuruse kahjumiga

14:31

Fotod: müüki paisati lisakogus populaarseid Sipsiku mündikaarte

14:27

Analüüs: mida idavirumaalased ise tulevikult ootavad?

14:25

Ministeerium peab tööstuse hirme uudse toidumärgistuse ees alusetuks

14:23

Kinnisvaraarendaja Bonavat tabas andmeleke, ettevõte hoiatab kliente

14:10

Haiglates on puugi eemaldamine erinevalt tasustatud

14:05

Tööturul püsimiseks tuleb järjest rohkem juurde õppida

14:02

Bloomberg: Vene naftatöötlemise maht langes sajandi alguse tasemele

14:01

Uus ühendus Kultuuritahe tahab tugevdada kultuuri rolli riigipoliitikas

tule tööle

eesti raadio äpp

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

03.08

Sõja 1622. päev: Ukraina tabas Venemaal järjekordset Wildberriese ladu Uuendatud

07:10

Eestisse jõuab saaste Lõuna-Euroopa põlengutest, hoogu kogub super-El Niño

03.08

Prantsuse ajaleht paigutas Eesti luure Euroopas kaheksandale kohale

09:05

Ukraina ründas Wildberriese ladusid Moskva ja Peterburi lähedal Uuendatud

03.08

Politsei tõi Eestisse kriminaalmenetlusest hoidunud Andrei Vesterineni

03.08

Harjumaal toimunud tõukerattaõnnetuses hukkus 11-aastane poiss

03.08

WSJ: Venemaa kasutab meeste sõtta värbamiseks üha enam vägivalda

03.08

Konstantin Pätsi hauast leitud jalanõudele otsitakse püsivat hoiupaika

03.08

Luik: Putini vaatest ei ole tema relvad veel kaugeltki lõppenud

03.08

Eesti uued suursaadikud astusid ametisse

ilmateade

SPORT

14:32

UFC Valge Maja gala lõppes 30 miljoni dollari suuruse kahjumiga

13:55

Williamsi õed mängivad pärast pikka pausi taas koos paarismängu

13:22

Konkurendi löök katkestas Pasko lootustandva EM-i debüüdi

12:50

Sabalenka toetab WTA uut geneetilise soo testimise korda: see on õiglane

loe: kultuur

14:36

Järgmise Viljandi pärimusmuusika festivali teema on "Kolm-neli!"

14:01

Uus ühendus Kultuuritahe tahab tugevdada kultuuri rolli riigipoliitikas

12:57

Galerii: Tallinnas käivad Katrin Ruusi mängufilmi "Öised rännakud" võtted

11:35

Festival "Eesti kirjanik" viib isamaa äärele

loe: eeter

13:46

Kantri Guidu Bänd: teeme provokatiivset lindpriisülti

12:14

Kiirabiõde: minu rekordiks on 27 väljakutset ööpäevas

12:11

Aleksei Turovski 80: ERR-i arhiivikaadrid ja intervjuud juubilariga

11:19

Taaniel Raudsepp: Arvamusfestivali edu taga on tugev sisu ja mõnus õhkkond

Raadiouudised

12:25

Ilm püsib sel nädalal soe ja vihmane

12:25

Raadiouudised (04.08.2026 12:00:00)

11:35

Tallinn kaalub, kas trammiühendust lennujaama pikendada öötundidele

11:35

Soomes algab riigieelarve arutelu

09:20

Raadiouudised (04.08.2026 09:00:00)

03.08

Päevakaja (03.08.2026 18:00:00)

03.08

Kopli kaubajaam püsib kasutuses

03.08

Siuru väljakaevamiste käigus leitud esemeid on ka muinasajast

03.08

Meremeeste ametiühing ja Kihnu Veeteed on palga tõusu osas endiselt eri meelt

03.08

Tallinna uus ühistranspordi liinivõrk on käivitunud

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo