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USA analüütikud: Ukraina õhutõrjet tuleb tugevdada

Raadiouudised
Raadiouudised

Ukraina õhuväe teatel ründas Venemaa öösel Ukrainat 115 drooni ja 28 raketiga.

Ukraina õhutõrje ei suutnud hävitada ühtegi raketti, rünnakutes hukkus vähemalt 17 inimest. Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas, et partnerite jaoks on äärmiselt oluline mõista, et tarnete viibimine või ballistiliste rakettide vastaste meetmete tagamata jätmine põhjustab kohutavaid ohvreid ja purustusi. Ka USA analüütikute sõnul on praegu väga oluline Ukraina õhutõrjet tugevdada.

Laura Kalam, Washington

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