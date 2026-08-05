USA analüütikud: Ukraina õhutõrjet tuleb tugevdada

Ukraina õhutõrje ei suutnud hävitada ühtegi raketti, rünnakutes hukkus vähemalt 17 inimest. Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas, et partnerite jaoks on äärmiselt oluline mõista, et tarnete viibimine või ballistiliste rakettide vastaste meetmete tagamata jätmine põhjustab kohutavaid ohvreid ja purustusi. Ka USA analüütikute sõnul on praegu väga oluline Ukraina õhutõrjet tugevdada.

Laura Kalam, Washington