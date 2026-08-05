X!

Saaremaale ümberasustatud Euroopa naaritsad said järglasi

Eesti
Euroopa naartis. Pilt on illustratiivne.
Euroopa naartis. Pilt on illustratiivne. Autor/allikas: SCANPIX/Alamy
Eesti

Väljasuremisohus Euroopa naaritsad on end sisse seadnud Saaremaal. Tänavusest on kindlaid tõendeid, et saarele ümberasustatud loomad on järglasi saanud.

Juhuslikult ühe Saaremaa jõe kaldal filmitud kaadrid tõid naaritsaid ümberasustavatele zooloogidele naeratuse näole, sest just need kinnitasid, et Saaremaal on vabas looduses naaritsad järglasi saanud. Võib-olla on seda ka varem juhtunud, aga tõestust sellele lihtsalt polnud.

"See on esimene kindel tõestus. Meil on emasid kevadel siin koos isastega olnud küll jõgede peal, aga me ei ole leidnud pesakondi üles. Kui ikkagi loom suudab looduses sigida, siis see ikkagi näitab, et Saaremaal on kohti, mis on hea kvaliteediga. Praegu see annab kindluse, et see töö ei ole olnud asjata. Saaremaal on kohti, kus loomad ellu jäävad ja on piisavalt häid elupaiku," sõnas Martin Silts.

Tallinna loomaaia emanaaritsad tõid Saaremaal sel kevadel ilmale 22 poega. Emad õpetasid nad iseseisvalt hakkama saama ja viidi seejärel jälle loomaaeda tagasi. Nüüd oskavad naaritsapojad juba enda eest seista.

"Kuna need emad on tublid poegijad, siis mõistlik on tuua nende poegi, sest pojad on looduses paindlikud ja leiavad selle õige elupaiga üles ning jäävad paremini ellu kui emad. Pojad lähevad tagasi Saaremaa jõgede peale," sõnas Silts.

Põhjus, miks lisaks Hiiumaale ka Saaremaale tahetakse Euroopa naaritsaid asustada, on see, et sealpole nende põhivaenlast - Ameerika naaritsat ehk minki. Seetõttu võiks Euroopa ohustatud loomaliik Eesti saartel hakkama saada. Küll aga on vabas looduses naaritsa ellujäämise ja kohanemise protsent päris madal.

"Ei ole teist valikut. Mandril on kõik jõed minki ehk Ameerika naaritsat täis. Tallinna loomaaias on 110 looma, Hiiumaal on väike asurkond ja kohe alguses oli plaan ka Saaremaa asurkond luua. See lihtsalt lisab kindlust, et kui kuskil peaks mingi jama või taud juhtuma, mis selle populatsiooni hävitab, siis kuskilt me saame jälle loomi tagasi," lausus Silts.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

ela kaasa

SUVEKONTSERT

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

19:17

Premium liiga kuu parimateks nimetati Nõmme Unitedi mehed

19:14

Saaremaale ümberasustatud Euroopa naaritsad said järglasi

19:02

Eesti ja Rootsi memorandum pani paika Rootsi vangide elureeglid Tartus

18:35

Päevakaja (05.08.2026 18:00:00)

18:34

Maasik on oma teise EM-i eel optimistlik: mõned rekordid on tänavu tulnud

17:55

Tallinna ja Tartu noored naasevad suurvõistluselt priske medalisaagiga

17:50

Taro sai ametitelt sisekaitse nõuande

17:27

Tilga: vanas eas on kohale jõudnud, et saan kontrollida vaid oma asju

17:20

Ukraina süütas õhurünnakuga Wildberriese lao Tuula oblastis Uuendatud

17:19

Haridusministeerium plaanib muuta ettevalmistava õppe vastuvõtu algust

tule tööle

eesti raadio äpp

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

04.08

Andmekaitse inspektsioon peatas juurdepääsu Treimann-Legranti veebilehele

17:20

Ukraina süütas õhurünnakuga Wildberriese lao Tuula oblastis Uuendatud

06:31

Keelenõuded lasteaedades: lahkuvad sajad abiõpetajad

15:23

Saksamaal tabas droon kaubalennukit Uuendatud

04.08

Eestisse jõuab saaste Lõuna-Euroopa põlengutest, hoogu kogub super-El Niño

04.08

Rootsi vangide tõttu otsib Tartu vangla oma meeskonda ligi 300 uut töötajat

12:02

Ühtegi loobub tervise tõttu presidendikandidaadiks pürgimisest Uuendatud

11:04

Eesti saab riigikaitse investeeringuteks laenu kuni 2,34 miljardit Uuendatud

07:03

Tartu tudengid on hakanud ühiselamutele eelistama üürikortereid

11:46

Ukraina väitel tuuakse Venemaa lääneossa Põhja-Korea raketiüksus

ilmateade

SPORT

19:17

Premium liiga kuu parimateks nimetati Nõmme Unitedi mehed

18:34

Maasik on oma teise EM-i eel optimistlik: mõned rekordid on tänavu tulnud

17:55

Tallinna ja Tartu noored naasevad suurvõistluselt priske medalisaagiga

17:27

Tilga: vanas eas on kohale jõudnud, et saan kontrollida vaid oma asju

loe: kultuur

14:49

Paavli kultuurivabrikus esineb Soome popartist Jaakko Eino Kalevi

13:25

Tartu Uues Teatris esietendub kolme riigi koostöös sündinud sensoorne lavastus

12:49

Loomingu Raamatukogus ilmus Nobeli laureaadi John Steinbecki viimane romaan

12:07

Janno Jürgensi psühholoogiline põnevik jõuab kinodesse novembris

loe: eeter

16:58

Putukateadlane: igal aastal jõuab Eestisse mitu uut putukaliiki

16:41

Anne Eenpalu: raadio oli minu esimene kirg

15:42

Mart Mikk: ooper on seltskondliku ajaveetmise koht

15:01

Mart Laar: jäägrikriis pani proovile noore Eesti riigi kaitsejõud

Raadiouudised

17:15

Töötleva tööstuse toodangu maht kahanes juunis viiendat kuud järjest

16:20

Vaarikakasvatajad saavad tänavu korraliku saagi

16:10

Kõigil nõutava keeleoskusega inimestel pole lasteaias töötamiseks vajalikku ettevalmistust

15:55

Raadiouudised (05.08.2026 15:00:00)

15:35

Reini jõe veetaseme langus tõstab Saksamaal kütusehindu

12:30

USA analüütikud: Ukraina õhutõrjet tuleb tugevdada

12:25

Ühtegi loobus presidendikandidaadiks pürgimisest

12:20

Neljapäeval tõuseb õhutemperatuur kuni 28 kraadini

12:20

Raadiouudised (05.08.2026 12:00:00)

09:45

Tallinna lennujaam tegi juulis reisijate rekordi

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo