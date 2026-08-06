X!

Rahvusraamatukogu skannerihanke detailid tekitavad küsimusi

Eesti
Eesti Rahvusraamatukogu
Eesti Rahvusraamatukogu Autor/allikas: Martin Siplane
Eesti

Rahvusraamatukogu välja kuulutatud skanneri riigihange kutsus esile ettevõtja ja erakonna Parempoolsed liikme Henrik Aaviku kriitika, kuna tema hinnangul on hangitava skaneerimisseadme tehniline kirjeldus koostatud viisil, mis soosib sisuliselt üht tootjat. Rahvusraamatukogu juht lükkas kriitika tagasi.

Aaviku sõnul selgub hankedokumentide võrdlemisel tootjate tehniliste andmelehtedega, et mitmed nõuded langevad kokku Saksamaa tootja Zeutscheli seadme omadustega.

"Hakkasin tehnilist kirjeldust tootjate andmelehtedega kõrvuti lugema ja selgub, et võitma peab Zeutscheli OS HQ, tõenäoliselt üle 150 000 euro masin," ütles Aavik LinkedInis tehtud postituses.

"Tehniline kirjeldus keelab ära one-shot-kaamera sensori ja nõuab täpselt üht optilist kaamerat. Zeutscheli suurim konkurent A0 formaadis on book2net, mille Hornet A0 kasutab just pindsensorit. Üks lause, kaks välistust ning põhikonkurent on mängust väljas," lisas ta.

Aaviku hinnangul ei pruugi tegemist olla seaduserikkumisega, kuid selline tehniline kirjeldus võib vähendada konkurentsi. "Riigihanke mõte on konkurents. Kui konkurents on juba tehnilise kirjelduse tasemel ära otsustatud, maksab selle kinni maksumaksja," selgitas Aavik.

Aavik märkis, et rahvusraamatukogus kasutatakse juba praegu Zeutscheli seadmeid ning soov jätkata sama tootjaga on igati mõistetav. Ta lisab, et seaduse järgi tuleks viidetele konkreetsele tootjale lisada märge, kuid praktikas ei pruugi sellest piisata, kui tehnilised nõuded on koostatud ühe tootja omadusi silmas pidades.

"Riigihangete seaduses on selleks omad menetlused ning andmelehe mahakirjutamine avatud hankesse ei ole üks neist. Kirjeldada oleks vaja seda, mida sul on vaja teha, mitte seda, mis seisab ühe tootja andmelehel. Kvaliteedistandard on õigustatud nõue, kuid sisemise pilditöötluse bitisügavus ei ole," selgitas Aavik.

"Teadlikult suunatud hanked on kahjuks levinud praktika, mis vähendab riigihangete läbipaistvust. Riigihangete peamine eesmärk on tagada riigile võimalikult suur rahaline kokkuhoid," ütles Aavik ERR-ile.

RaRa lükkas kriitika tagasi

Eesti Rahvusraamatukogu (RaRa) peadirektori Martin Ööveli hinnangul ei välista rahvusraamatukogu poolt riigihangete registrisse lisatud skanneri hange kindlasti teisi konkurente.

"Hanke vastavustingimustes on toodud ja põhjalikult kirjeldatud samaväärsuse tingimus, mis võimaldab kõigil pakkujatel välja pakkuda tooteid, mis vastavad hanke esemele seatud funktsionaalsustele," ütles Öövel.

Ööveli sõnul tulenevad hankes formuleeritud nõuded Eesti Rahvusraamatukogu digiteerimiskeskuse spetsiifilistest töövoogudest ja erinevate skaneeritavate materjalide mitmekesisusest.

"Kõnealune hange on olnud riigihangete registris avalikult üleval alates 26. juunist ning selle aja jooksul ei ole hanke tehniliste nõuete kohta esitatud hankijale ühtegi küsimust ega ettepanekut," lisas Öövel.

Ööveli sõnul on hankedokumentide avaldamise järel igal huvitatud pakkujal piisavalt aega esitada oma soov tehniliste nõuete või hankedokumentide muutmiseks.

"Riigihangete seadus kohustab hankijat läbi vaatama kõik ettepanekud ja küsimused, mida potentsiaalsed pakkujad menetluse käigus esitavad ning neile vastama taasesitatavas vormis läbi riigihangete registri. Hankija teeb vajadusel nõutud muudatused, kui need on piisavalt põhjendatud," ütles Öövel.

Rahvusraamatukogu A0-formaadis skanneri riigihanke pakkumuste esitamise tähtaeg on 14. august.

SUVEKONTSERT

ela kaasa

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

21:17

Omniva asus klientide pakke kümnete kilomeetrite kaugusele ümber suunama

21:15

USA senat võttis vastu ulatusliku Moskva-vastaste sanktsioonide eelnõu

21:08

Taro teatas kahe idapiiri lõigu valmimisest Uuendatud

21:08

Lõpuminutitel taga olnud Kuressaare teenis kolm punkti Uuendatud

20:28

Saudi Araabia, Türgi ja Pakistan allkirjastasid ühise kaitselepingu

20:24

Kamila Valijeva sai neutraalse sportlase staatuse

20:06

Tais tappis 14-aastane poiss kodus oma vanavanemad ja kuus inimest koolis

20:03

Viipekeelsed uudised

19:47

Vormel-1 sarja vanim osavõistlus sai sada aastat vanaks

19:31

Luurekeskus: Venemaa vallutas juulis Ukrainas alla 40 ruutkilomeetri

tule tööle

eesti raadio äpp

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

08:39

WSJ: USA luure hinnangul võib Ukrainas hätta jäänud Putin asuda NATO-t testima

06.08

Naissaare maavärina põhjustas Läänemere miinivälja all peituv rabakivi

18:49

Ukraina õhurünnak tabas Wildberriese ladu Jekaterinburgis Uuendatud

06.08

Zalužnõi: Venemaal on vastumeetmed pea kõigile NATO relvadele

12:38

Ülevaade: kas valida talveks fikseeritud elektrihind või börsipakett

14:18

Saksamaa kutsus Balti riigid ja Poola julgeolekukõnelustele

12:25

Rainer Saks WSJ artiklist: jutt Venemaa otsesest rünnakust on rumal

06.08

Ginter: meie isikuandmed on ohus ning usaldus arstide vastu rünnaku all

06.08

Tallinn plaanib Pärnu maanteel trammipeatusi nihutada

13:45

"Pealtnägija" alustab hooaega uuenenud koosseisuga

ilmateade

SPORT

21:08

Lõpuminutitel taga olnud Kuressaare teenis kolm punkti Uuendatud

20:24

Kamila Valijeva sai neutraalse sportlase staatuse

19:47

Vormel-1 sarja vanim osavõistlus sai sada aastat vanaks

19:12

Poolatari otsustav minek tõi talle kollase särgi

loe: kultuur

16:55

Piip ja Tuut teater toob lavale klassikalise prantsuse farsi

16:40

Uue muusika reede: Arg Part, Säm, Ollie, Sam Smith, Ravyn Lenae jt

16:13

Ingrid Kalev: väntorelit mängides pole võimalik jääda raskemeelseks

12:56

Sinijärve raamatusoovitused: "Minu Lottemaa" on kui maailma loomise lugu

loe: eeter

16:13

Ingrid Kalev: väntorelit mängides pole võimalik jääda raskemeelseks

14:08

Tiit Tuumalu: vabaõhukino ei ole veel nii populaarne kui suveteater

13:45

"Pealtnägija" alustab hooaega uuenenud koosseisuga

12:25

Ingmar Kiviloo: tahaksin kirjutada muusikat telereklaamidele

Raadiouudised

18:40

Päevakaja (07.08.2026 18:00:00)

15:25

Raadiouudised (07.08.2026 15:00:00)

12:25

Raadiouudised (07.08.2026 12:00:00)

12:25

Laupäeval sajab mitmel pool hoovihma

12:20

Tartu vald hangib Piirissaare jaoks väikelaeva

09:45

Tarbijahinnaindeks tõusis juulis aastaga 2,2 protsenti

09:40

Portugalis vajab lahendamist viimaste aastakümnete suurim hariduskriis

09:35

Mitmel pool sajab hoovihma

09:25

Raadiouudised (07.08.2026 09:00:00)

06.08

Päevakaja (06.08.2026 18:00:00)

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo