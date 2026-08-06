Rahvusraamatukogu skannerihanke detailid tekitavad küsimusi

Rahvusraamatukogu välja kuulutatud skanneri riigihange kutsus esile ettevõtja ja erakonna Parempoolsed liikme Henrik Aaviku kriitika, kuna tema hinnangul on hangitava skaneerimisseadme tehniline kirjeldus koostatud viisil, mis soosib sisuliselt üht tootjat. Rahvusraamatukogu juht lükkas kriitika tagasi.

Aaviku sõnul selgub hankedokumentide võrdlemisel tootjate tehniliste andmelehtedega, et mitmed nõuded langevad kokku Saksamaa tootja Zeutscheli seadme omadustega.

"Hakkasin tehnilist kirjeldust tootjate andmelehtedega kõrvuti lugema ja selgub, et võitma peab Zeutscheli OS HQ, tõenäoliselt üle 150 000 euro masin," ütles Aavik LinkedInis tehtud postituses.

"Tehniline kirjeldus keelab ära one-shot-kaamera sensori ja nõuab täpselt üht optilist kaamerat. Zeutscheli suurim konkurent A0 formaadis on book2net, mille Hornet A0 kasutab just pindsensorit. Üks lause, kaks välistust ning põhikonkurent on mängust väljas," lisas ta.

Aaviku hinnangul ei pruugi tegemist olla seaduserikkumisega, kuid selline tehniline kirjeldus võib vähendada konkurentsi. "Riigihanke mõte on konkurents. Kui konkurents on juba tehnilise kirjelduse tasemel ära otsustatud, maksab selle kinni maksumaksja," selgitas Aavik.

Aavik märkis, et rahvusraamatukogus kasutatakse juba praegu Zeutscheli seadmeid ning soov jätkata sama tootjaga on igati mõistetav. Ta lisab, et seaduse järgi tuleks viidetele konkreetsele tootjale lisada märge, kuid praktikas ei pruugi sellest piisata, kui tehnilised nõuded on koostatud ühe tootja omadusi silmas pidades.

"Riigihangete seaduses on selleks omad menetlused ning andmelehe mahakirjutamine avatud hankesse ei ole üks neist. Kirjeldada oleks vaja seda, mida sul on vaja teha, mitte seda, mis seisab ühe tootja andmelehel. Kvaliteedistandard on õigustatud nõue, kuid sisemise pilditöötluse bitisügavus ei ole," selgitas Aavik.

"Teadlikult suunatud hanked on kahjuks levinud praktika, mis vähendab riigihangete läbipaistvust. Riigihangete peamine eesmärk on tagada riigile võimalikult suur rahaline kokkuhoid," ütles Aavik ERR-ile.

RaRa lükkas kriitika tagasi

Eesti Rahvusraamatukogu (RaRa) peadirektori Martin Ööveli hinnangul ei välista rahvusraamatukogu poolt riigihangete registrisse lisatud skanneri hange kindlasti teisi konkurente.

"Hanke vastavustingimustes on toodud ja põhjalikult kirjeldatud samaväärsuse tingimus, mis võimaldab kõigil pakkujatel välja pakkuda tooteid, mis vastavad hanke esemele seatud funktsionaalsustele," ütles Öövel.

Ööveli sõnul tulenevad hankes formuleeritud nõuded Eesti Rahvusraamatukogu digiteerimiskeskuse spetsiifilistest töövoogudest ja erinevate skaneeritavate materjalide mitmekesisusest.

"Kõnealune hange on olnud riigihangete registris avalikult üleval alates 26. juunist ning selle aja jooksul ei ole hanke tehniliste nõuete kohta esitatud hankijale ühtegi küsimust ega ettepanekut," lisas Öövel.

Ööveli sõnul on hankedokumentide avaldamise järel igal huvitatud pakkujal piisavalt aega esitada oma soov tehniliste nõuete või hankedokumentide muutmiseks.

"Riigihangete seadus kohustab hankijat läbi vaatama kõik ettepanekud ja küsimused, mida potentsiaalsed pakkujad menetluse käigus esitavad ning neile vastama taasesitatavas vormis läbi riigihangete registri. Hankija teeb vajadusel nõutud muudatused, kui need on piisavalt põhjendatud," ütles Öövel.

Rahvusraamatukogu A0-formaadis skanneri riigihanke pakkumuste esitamise tähtaeg on 14. august.