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Hauka laat meelitab Antslasse palju huvilisi

Eesti
Hauka laat 2026
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Eesti

Sellel nädalavahetusel Antslas toimuv legendaarne Hauka laat on muutnud muidu vaikse ning väikse Antsla linna rahvast tulvil suureks vabaõhu kaubamajaks.

Üle saja aasta pikkuse traditsiooniga Hauka laat on toonud taas kokku Antsla linna tänavatele nii kauplejad kui ostjad, meelelahutajad kui ka pealtvaatajad.

"See ainulaadne vabaõhu kaubamaja, mis meil siin terves linnas lahti läheb - seda kontseptsiooni on mujal raske näha, kus terve linn ongi suur-suur laada ala, kus on kilomeetrite kaupa kauplejaid, tohutult mitmekesine, tõesti autodest kuni väikse sõrmkübarani. Külastajad kunagi ei tea, mis järgmise nurga taga telgis müüakse või pakutakse. See ootusärevus ja selline teadmatus ja põnevus on siin, ma arvan, igal külastajal," ütles Hauka laada korraldaja Alo Abiline.

Suure kaubavaliku ja mitmekesise laadaprogrammi hulgast sai iga külastaja leida enda jaokse selle, mis pakkus huvi.

"Muljed on väga ägedad! Mulle meeldib, et laadale on tulnud väga palju müüjaid ja mis eriti meeldib, et laadale on lubatud tulla USA autodel, et kõik ühes kohas siin Hauka laadal. See on ülitore," sõnas laadakülastaja Tartumaalt Angela.

Näiteks pakkus külastajatele elevust võimalus lasta pildistada oma silmaiirist.

"Hauka laat on olnud esimene laat, kus ma olen käinud üldse ja olen sellele truuks jäänud. Mulle väga meeldib, inimesed on väga toredad ja see aasta nad teavad minust üht-teist," ütles silmaiirise fotograaf Kai Rannamees.

"Siiamaani – vaadates kui palju rahvast on siia kokku tulnu - on melu siin päris palju. Vihmasabin tuli siin vahepeal ka peale, aga see ilmselt ei heidutanud rahvast siit eemale. Väga palju pole ringi veel jõudnud vaadata, kuid tundub, et sellel aastal on siin väga palju müüjaid ja kaupa," sõnas laadakülastaja Kanepist Karl.

Selleks, et Hauka laadal oleks ka paarikümne aasta pärast müüjaid, said esimest korda laadal ka lapsed müügitööd harjutada.

"Mina olen müünud kaisukaid, riideid ja ühe mängu olen isegi maha müünud," ütles laadal kaupleja Milona.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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