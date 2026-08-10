X!

Ironmani MM-etapi Eestis korraldamine on sobiva ujumisala taga

Eesti
Foto: Ken Mürk/ERR
Eesti

Järgmisel nädalal toimuva Ironmani ujumisetapp viiakse esimest korda läbi Raku järves. Triatloni korraldajad tahaksid juba paari aasta pärast seal võõrustada ka maailmameistrivõistlusi, aga kuna praegu on tegu kaevandamisalaga, siis on see probleemne.

Ironmani korraldajad on juba mitu aastat otsinud Tallinna kandis kohta, kus oleks võimalik korraldada ujumisetappe, sest nii Harku järves kui ka Stroomi rannas on vee puhtusega probleeme.

"Kui me lähme tagasi kuu jagu enne võistlusi, kui me teeme veekvaliteeditesti, siis nii Harku kui Stroomi rand oli lilla lipuga ehk seal ei olnud soovitatav ujuda. Küll aga Raku järve veeproov tuli ideaalselt puhtana vastu," ütles Ironman Tallinna peakorraldaja Ain-Alar Juhanson.

Tallinna piiril asuvasse Raku järve mahub 3,8-kilomeetrine distants ära, aga kuna tegu on ametlikult kaevandusalaga, siis saab seal ujumisetappi korraldada vaid kaevandaja ehk Silikaat Grupi eriloal ning ettevõte peatab võistluste ajaks tegevuse, et karjääriteele saaks rajada 5000 sportlasele vahetusala.

"See konkreetne lahendus, mis sel aastal on tehtud, on ikkagi ajutine lahendus, ühekordne, selle võistluse jaoks. Tulevikus me loodame, mida me oleme kaks aastat proovinud ajada siin Tallinna linnaga ja kultuuriministeeriumiga, et Raku järve äärde võiks tekkida tore puhkeala," kirjeldas Juhanson.

Selleks peaks senine maaomanik ehk riik andma ala Tallinna linnale üle. Maa-ameti sõnul eeldab järvekalda avamine kõigile huvilistele pikemat eeltööd, mitu ametit peab andma oma kooskõlastuse ning karjääri rentniku ülesandeks jääb kalda korrastamine.

"Kui see on teostatud, siis on meil see võimalus, et me lähme vaatame üle, kuidas see rentnik on seda maa-ala korda teinud, ja kui need tingimused on täidetud, siis me saame kas või osaliselt selle rendilepingu muuta," selgitas maa- ja ruumiameti riigimaade teenistuse direktor Anu Nemvalts.

Tallinna linn tahaks Raku järve äärde luua avaliku puhkeala, praegu võib ametlikult seal vaid koeri ujutada.

"See ei ole päris lootusetu ettevõtmine, aga hea meel on selle üle, et ajutiselt on seal lubatud erinevaid sündmusi läbi viia nii käesoleval aastal, aga ilmselt ka 2028. aastal, kui Ironman tahaks taotleda MM-etapi korraldamist," sõnas Tallinna abilinnapea Monika Haukanõmm (Keskerakond)

Juhanson soovis juba tänavu korraldada Eestis Ironman 70,3 MM-i ning Tallinn jõudis koos Marbellaga finaali, kuid just sobiva ujumisala puudumise tõttu jäädi korraldamisõigusest ilma.

"Selleks, et MM-laadset sündmust korraldada ja siia tuua 10 000 rahvusvahelist osalejat koos kaaslastega ja sellega kaasneva majandusmõjuga, siis see ala - vesi ja kõik muu - sobib. Lihtsalt infrastruktuur seal kõrval peab olemas olema. Me ei saa seda võistlust teha teenindustee peal," rääkis Juhanson.

Juhanson loodab, et 2028 õnnestub suurvõistlus siiski Tallinna tuua, aga see eeldab järveäärse ala korrastamist. Maa-ameti sõnul on nemad ka edaspidi valmis andma ajutist luba ala kasutamiseks, aga kalda avamine sõltub ennekõike ala rentija plaanidest.

Toimetaja: Märten Hallismaa

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

ela kaasa

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

21:44

Kaur Alle võitis Eesti suurima ultrajooksu Uuendatud

21:30

Pajur tõi Hiina maanteeratturite Pro liigas meeskonnale olulise võidu

21:28

Teisipäeval võib tulla rahet

21:19

Kihnu Veeteede töötajad lõid ise uue ametiühingu ja sõlmisid palgakokkuleppe

21:13

Briti teatenelikud näitasid konkurentidele kandu

20:46

VAATA OTSE | Kas Maasik jõuab 3000 m takistusjooksus EM-il finaali? Uuendatud

20:43

Venemaa kõrvaldas riigiduuma valimistelt ainsa sõjavastase erakonna

20:31

Tartu Titans pani kodupubliku ees paremuse maksma

20:01

Saksa rattalootus sai Poolas karjääri suurima võidu

20:00

Viipekeelsed uudised

tule tööle

eesti raadio äpp

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

09.08

Ajateenistuse järel ei saa enam töötukassast toetust

19:45

Ukraina ründas naftakeemiatehast Tjumeni oblastis Uuendatud

13:56

Kolm reformierakondlast jätavad oma edasise kuuluvuse lahtiseks

09.08

Tartus Rüütli tänaval valmiv elumaja tekitab baariomanikes muret

07:38

Kuumalaine tõi Lääne-Euroopasse uue soojarekordi

08:25

Stoicescu ja Kiili lahkumised jätavad võimuliidu vähemusse Uuendatud

20:46

VAATA OTSE | Kas Maasik jõuab 3000 m takistusjooksus EM-il finaali? Uuendatud

12:54

Kiili: Kristen Michalile olid suuremad ootused Uuendatud

10:26

Venemaal kasutusse võetud kehvem kütus lõhub Hiina autosid

08:16

Meelis Kiili lahkub Reformierakonnast

ilmateade

SPORT

21:44

Kaur Alle võitis Eesti suurima ultrajooksu Uuendatud

21:30

Pajur tõi Hiina maanteeratturite Pro liigas meeskonnale olulise võidu

21:13

Briti teatenelikud näitasid konkurentidele kandu

20:46

VAATA OTSE | Kas Maasik jõuab 3000 m takistusjooksus EM-il finaali? Uuendatud

loe: kultuur

19:15

Võrumaa muuseumis avati näitus kohalikus elust silmapaistvate isikute läbi

15:59

Tallinnas esineb Gruusia pärimusmuusikaansambel Iberi

14:09

"Ämblikmees. Täitsa uus päev" püsib endiselt Eesti kinotabeli tipus

13:13

Neli kunstnikku ja uurijat valiti ERMi fotoarhiivi rahvusvahelisse residentuuri

loe: eeter

16:22

Astronoom päikesevarjutuse jälgimisest: tavalistest päikeseprillidest ei piisa

13:44

Buns Run Club jooksuklubi eestvedaja: liikumisharrastuse alustamiseks on jooksuklubi väga hea koht

12:08

Heiti Kender: tehisaruga tehtud looming hakkab kasvatama inimese väärtust

09:00

Helgi Sallo 85: ERR-i arhiivikaadrid ja intervjuud juubilariga

Raadiouudised

18:50

Päevakaja (10.08.2026 18:00:00)

18:10

Ligi sõnul on paljud koalitsiooni plaanid nüüd kahtluse all

18:05

Võimuliit jäi riigikogus vähemusse

17:55

Võrus näeb näitusi ajaloolisest Võru linnast

17:50

Kihnu Veeteede töötajad lõid ise ametiühingu ja sõlmisid palgakokkuleppe

15:30

Tartu Ülikooli teadlased uurivad Parkinsoni soodustavaid riske

15:20

Raadiouudised (10.08.2026 15:00:00)

14:50

Euroopa Keskpank: El Niño tõstab toidu hinda vähemalt 9 protsenti

12:30

Raadiouudised (10.08.2026 12:00:00)

11:10

Õpetajate keeleoskus on paranenud

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo