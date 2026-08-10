Ironmani MM-etapi Eestis korraldamine on sobiva ujumisala taga

Järgmisel nädalal toimuva Ironmani ujumisetapp viiakse esimest korda läbi Raku järves. Triatloni korraldajad tahaksid juba paari aasta pärast seal võõrustada ka maailmameistrivõistlusi, aga kuna praegu on tegu kaevandamisalaga, siis on see probleemne.

Ironmani korraldajad on juba mitu aastat otsinud Tallinna kandis kohta, kus oleks võimalik korraldada ujumisetappe, sest nii Harku järves kui ka Stroomi rannas on vee puhtusega probleeme.

"Kui me lähme tagasi kuu jagu enne võistlusi, kui me teeme veekvaliteeditesti, siis nii Harku kui Stroomi rand oli lilla lipuga ehk seal ei olnud soovitatav ujuda. Küll aga Raku järve veeproov tuli ideaalselt puhtana vastu," ütles Ironman Tallinna peakorraldaja Ain-Alar Juhanson.

Tallinna piiril asuvasse Raku järve mahub 3,8-kilomeetrine distants ära, aga kuna tegu on ametlikult kaevandusalaga, siis saab seal ujumisetappi korraldada vaid kaevandaja ehk Silikaat Grupi eriloal ning ettevõte peatab võistluste ajaks tegevuse, et karjääriteele saaks rajada 5000 sportlasele vahetusala.

"See konkreetne lahendus, mis sel aastal on tehtud, on ikkagi ajutine lahendus, ühekordne, selle võistluse jaoks. Tulevikus me loodame, mida me oleme kaks aastat proovinud ajada siin Tallinna linnaga ja kultuuriministeeriumiga, et Raku järve äärde võiks tekkida tore puhkeala," kirjeldas Juhanson.

Selleks peaks senine maaomanik ehk riik andma ala Tallinna linnale üle. Maa-ameti sõnul eeldab järvekalda avamine kõigile huvilistele pikemat eeltööd, mitu ametit peab andma oma kooskõlastuse ning karjääri rentniku ülesandeks jääb kalda korrastamine.

"Kui see on teostatud, siis on meil see võimalus, et me lähme vaatame üle, kuidas see rentnik on seda maa-ala korda teinud, ja kui need tingimused on täidetud, siis me saame kas või osaliselt selle rendilepingu muuta," selgitas maa- ja ruumiameti riigimaade teenistuse direktor Anu Nemvalts.

Tallinna linn tahaks Raku järve äärde luua avaliku puhkeala, praegu võib ametlikult seal vaid koeri ujutada.

"See ei ole päris lootusetu ettevõtmine, aga hea meel on selle üle, et ajutiselt on seal lubatud erinevaid sündmusi läbi viia nii käesoleval aastal, aga ilmselt ka 2028. aastal, kui Ironman tahaks taotleda MM-etapi korraldamist," sõnas Tallinna abilinnapea Monika Haukanõmm (Keskerakond)

Juhanson soovis juba tänavu korraldada Eestis Ironman 70,3 MM-i ning Tallinn jõudis koos Marbellaga finaali, kuid just sobiva ujumisala puudumise tõttu jäädi korraldamisõigusest ilma.

"Selleks, et MM-laadset sündmust korraldada ja siia tuua 10 000 rahvusvahelist osalejat koos kaaslastega ja sellega kaasneva majandusmõjuga, siis see ala - vesi ja kõik muu - sobib. Lihtsalt infrastruktuur seal kõrval peab olemas olema. Me ei saa seda võistlust teha teenindustee peal," rääkis Juhanson.

Juhanson loodab, et 2028 õnnestub suurvõistlus siiski Tallinna tuua, aga see eeldab järveäärse ala korrastamist. Maa-ameti sõnul on nemad ka edaspidi valmis andma ajutist luba ala kasutamiseks, aga kalda avamine sõltub ennekõike ala rentija plaanidest.