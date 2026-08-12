Austraalia peaminister sattus kriitika alla Jaapani melonite üle naljatamise tõttu

Taskuhäälingus "Bush Deep" viipas Albanese kroonmeloneid mainides rinnale ja nimetas neid "üsna kentsakaks" kingituseks, kuid rõhutas, et need osutusid ikkagi "üsna heaks".

Opositsioonijuhid nõuavad nüüd, et peaminister vabandaks, kuid BBC andmetel on Albanese'i seisukoht, et nalja tegi saatejuht, mitte tema.

"Tõi lausa kaks tükki... Astus sisse ja nägi välja nagu Pamela Anderson," ütles taskuhäälingu saatejuht, koomik Nikki Osborne, kui toimus arutelu melonite üle.

"Tõi kaks ja need olid imekaunid," vastas Albanese.

Algselt vähe tähelepanu pälvinud mõttevahetus tõusis uuesti päevakorda pärast seda, kui Tokyo endine suursaadik Canberras Shingo Yamagami nimetas Albanese'i kommentaare "seksistlikuks naljaks" ning ütles, et need "reedavad lähedase sideme" Jaapani ja Austraalia vahel.

"Viimane asi, mida Takaichi ootas, oli see, et Jaapani strateegilise partneri usaldusväärne juht teda niimoodi pilkab," kirjutas Yamagami esmaspäeval ajalehes The Australian avaldatud arvamusloos.

Kroonmelonid on Jaapanis kõige hinnatumad puuviljad, millesse suhtutakse kui millessegi erilisse, lisas Yamagami ning märkis, et üks melon maksab üle 30 000 jeeni (160 eurot).

"Seega, härra peaminister, nautige palun Jaapani magusaid ja mahlaseid meloneid ilma naise anatoomiale mõtlemata ning keskenduge hoopis sellele, mida meie riigid peavad ühiselt ära tegema," sõnas Yamagami.

Austraalias veedetud kahe aasta jooksul olid Yamagami suhted mõne Albanese'i Tööpartei liikmega märkimisväärselt jahedad Hiina-teemaliste erimeelsuste tõttu.

Opositsioonierakonna parlamendiliige küsis teisipäeval Albanese'ilt, kas viimane kavatseb vabandada "roppude ja labaste naistevastaste kommentaaride" pärast, mille peale peaminister vastas, et "lükkab küsimuse väite tagasi".

"Austraalia ja Jaapan pole kunagi varem olnud lähedasemad. Minu valitsus on viinud meie strateegilise partnerluse uutesse kõrgustesse," sõnas Albanese.

Ka Austraalia opositsioonijuht Angus Taylor kritiseeris esmaspäeval prohmakat kui solvavat ning nõudis Albanese'ilt isiklikku vabandust.

Mitmed Tööpartei ministrid asusid Albanese'i kaitsele, väites, et endine suursaadik ning meedia on kommentaare valesti tõlgendanud.

Jaapani suursaadik Austraalias pisendas Albanese'i meloniprohmakat

Jaapani suursaadik pisendas Anthony Albanese'i väljaütlemisi Sanae Takaichi kingitud melonite kohta, märkides, et Austraalia valitsus kinnitas Tokyole, et peaminister ei teinud neid kommentaare viisil, nagu on meedias kajastatud.

"Austraalia pool teavitas meid, et peaminister Albanese ei teinud neid kommentaare viisil, nagu on kajastatud," teatas Jaapani suursaadik Austraalias Kazuhiro Suzuki kolmapäeva pärastlõunal avaldatud teadaandes.

Taskuhäälingus öeldu – mida Austraalia poliitikas nimetatakse juba "melongate'iks" – oli riigi poliitikas kesksel kohal ka kolmapäeval, kusjuures Albanese jäi kindlaks seisukohale, et tal pole midagi vabandada.

"Suhtume oma suhetesse tõsiselt, sealhulgas korrapärasesse suhtlusse Jaapaniga. Just seetõttu seame alati esikohale riiklikud huvid ning teeme seda ka edaspidi," ütles Albanese parlamendis.

"Jaapani peaminister on Austraalia hea sõber... Ta oli siin oodatud külaline," lisas Albanese.