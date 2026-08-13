X!

Eesti sealiha on tugeva hinnasurve all

Eesti
Foto: Ken Mürk/ERR
Eesti

Üks aasta pärast ulatuslikku katkupuhangut on meie sealihatööstus taas raskustes. Euroopa odava liha sissevool surub kohaliku sealiha kokkuostuhinna nii alla, et eestimaine seakasvatus töötab kahjumiga.

Kuigi Eesti seafarmid suutsid eelmise aasta katku järel tootmise desinfitseerida ja taastada, töötavad kasvatajad pidevalt kahjumis. See on viinud olukorrani, kus väiksemad tootjad on juba uksed sulgenud.

"Kui me ikkagi tootmise lõpetame ja seda peaks tahtma kunagi uuesti käivitada, siis see protsess ei ole lihtsalt nii, et täna teen, homme ei tee. See uus käivitamine ei ole odav ja see on väga-väga pikk protsess," sõnas Saimre Agro Grupi tegevjuht Valmar Haava.

Toodangu müügiga kasvatajatel otsest muret ei ole.

"Me oleme saanud kõik liha ära müüa. Meil on oma kindlad partnerid, kes ostavad, aga ikkagi müüme kahjumiga," ütles Haava.

Mullune seakatk annab lihatööstustele tunda alles nüüd. Kui laudad jäid tühjaks, tekkis ka lihatarnetesse kuudepikkune auk.

"Meil said pihta sellised farmid, mille tegelik toodang oleks pidanud jõudma turule alles selle aasta alguses või selle aasta esimeses pooles, mistõttu tegelikult on väljatulek olnud suhteliselt pikaajaline;" sõnas Nõo lihatööstuse juht Ragnar Loova.

Sigade arvu vähenemine on vaid üks laiema probleemi tahkudest. Kannatavad ka sektorit teenindavad ettevõtted.

"Mahud on jäänud päris väikeseks ja see omakorda on põhjustanud selle, et ka söödatootjatel ei ole enam piisavalt tööd. Hakkab tekkima selline mahuprobleem, kus enam ei suudeta tagada üht või teist teenust normaalse hinnaga ja lõpuks kajastub see ka siis sealiha omahinnas, mis hakkab järjest kasvama," ütles Atria Farmide juhatuse liige Meelis Laande.

Tootmismahtude languse tõttu on Eestis vähenenud ka kodumaise sealiha osakaal.

"Kui möödunud aasta oli see varustatuse tase kuskil 70-80 protsendi lähedal, siis täna on ta kuskil 60 protsendi lähedal. Me oleme juba nii-öelda 40 protsendiga miinuses ehk importliha peame nii või naa kasutama turul," lausus Laande.

Regionaal- ja põllumajandusministeerium otsib võimalusi seakasvatajate kahjude leevendamiseks. Pikemas vaates on riigil aga plaanis suunata raha otse tootmismahtude taastamisesse ja kasvatamisesse.

"Kindlasti on oluline veel Euroopa Komisjoniga läbi rääkida, sest see ei ole ainult Eesti probleem. Meil on see aasta valitsus juba heaks kiitnud, et 14 miljonit saaksime panna just selle jaoks, et saaksime sealiha tootmise mahtusid kasvatada ja emisefarme rohkem rajada," sõnas regionaal- ja põllumajandusministeeriumi biomajanduse asekantsler Madis Pärtel.

Kuigi tarbija eelistab kodumaist sealiha, tehakse poeleti ees valik tihti ikkagi soodsama importliha kasuks.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

ela kaasa

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

20:15

Tribuntsov saavutas enda põhialal 13. koha Uuendatud

19:55

Curtis ujus kuldmedalile maailmarekordiga, Milak nihutas Euroopa rekordit

19:37

Aktuaalne kaamera kell 19:00

19:27

Šveitsi jooksutäht tagas kukkumisest hoolimata pääsme finaali

19:05

Ukraina tabas rünnakuga Novorossiiski sadamale nelja Vene sõjalaeva Uuendatud

19:02

Eesti sealiha on tugeva hinnasurve all

18:41

Mölder ja Tamm jäid üksikmängus veerandfinaali pidama

18:40

Päevakaja (13.08.2026 18:00:00)

18:35

Pärnu kaotab avalikud pakendikonteinerid

18:30

Luunja keskkooli direktor vallandati üleöö

eesti raadio äpp

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

17:57

TÄNA OTSE & BLOGI | Tilga on odaviske eel viiendal kohal, Kaul kullakursil Uuendatud

12.08

Videod: täielik päikesevarjutus Lääne-Euroopas

19:05

Ukraina tabas rünnakuga Novorossiiski sadamale nelja Vene sõjalaeva Uuendatud

12.08

Eksperdid surmaga lõppenud õnnetusest: probleem on liikluskultuuris

12.08

Eestisse tuleb Baltikumi esimene AI-tehas

03.08

2026. aasta kergejõustiku EM-i ajakava ja ülekanded

08:22

Putini külaskäik Kuriilidele tõi Jaapani protesti

27.07

12. augustil näeb Eestis päikesevarjutust

12.08

Galerii: päikesevarjutus Tallinnas

14:26

Hooaja tippmargi hüpanud Bruus pääses EM-il lõppvõistlusele Uuendatud

ilmateade

SPORT

20:15

Tribuntsov saavutas enda põhialal 13. koha Uuendatud

19:55

Curtis ujus kuldmedalile maailmarekordiga, Milak nihutas Euroopa rekordit

19:27

Šveitsi jooksutäht tagas kukkumisest hoolimata pääsme finaali

18:41

Mölder ja Tamm jäid üksikmängus veerandfinaali pidama

loe: kultuur

15:36

Galerii: Nõmmel avati animalavastaja Natalia Mirzoyani isikunäitus

15:00

Arvustus. The Cure pani tihedale kontserdisuvele võimsa punkti

14:22

Pildid: lastekirjanduse keskuse rahvusvahelise näituse keskmes on Pinocchio

11:37

Piret Jaaks: praegu on naiskirjanduse õitseaeg

loe: eeter

16:13

Risto Kalmre: ekstreemspordi huvilisi noori võiks rohkem olla

13:44

Stig Rästa: muusikud istuvad sageli üksinda oma mõtete vangis

13:30

Metsoja: Mooste Elohelüst on tuule tiibadesse saanud paljud folkartistid

13:09

Eurovisiooni lauluvõistlus toimub 2027. aastal Burgases

Raadiouudised

18:30

Tartu vanglasse jõuavad esimesed Rootsi vangid juba augustis

15:20

Raadiouudised (13.08.2026 15:00:00)

14:05

Miljoni uue kodu eesmärk ei pruugi Austraalias täituda

14:00

USA vahevalimiste eel arutatakse poliitikute vanuse üle

14:00

Eesti valmistub vastu võtma esimest kosmoseseadust

12:30

Raadiouudised (13.08.2026 12:00:00)

09:20

Raadiouudised (13.08.2026 09:00:00)

12.08

Ülle Madise presidendikandidaadiks esitamiseks on allkirjad koos

12.08

Läti peaminister: Air Balticu saatuse otsustavad võlausaldajad

12.08

Saaremaa tähistab arhitekt Louis Kahni sünniaastapäeva

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo