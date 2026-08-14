Poola opositsioonipartei kutsus presidenti üles parempoolseid ühendama

Poola suurim opositsioonipartei Õigus ja õiglus on lõhenenud ning rivaalitsemine teiste parepoolsete erakondadega nõrgestab paremtiiba. Õiguse ja õigluse juht kutsus president Karol Nawrockit üles valimiste eel parempoolset tiiba ühendama.

Varem pikalt Poolas võimul olnud Õigus ja õiglus on lõhenenud.

Partei juht Jarosław Kaczyński ja tema parteikaaslane, endine peaminister Matteus Morawietski ei saavutanud üksmeelt, kuidas peaks erakond järgmise aasta valimisteks valmistuma.

Kaczyński on tüürinud erakonda üha konservatiivsemas suunas, aga Morawiecki ja tema liitlased on seisukohal, et võimule naasmise nimel peaks erakond kõnetama laiemat parem-tsentristlikku valijaskonda.

Muuhulgas kritiseeris Morawiecki Poola abordiseaduste karmistamist, hoiatades, et see peletab naisvalijad eemale ja vähendab partei toetust. Kaczyński nõudis, et partei parlamendisaadikud allkirjastaksid omamoodi lojaalsus-vande, aga seepeale läksid Morawiecki ja veel 40 parlamendiliiget Õiguse ja õigluse parteist minema. Õiguse ja õigluse toetus on rekordmadal.

Peale selle on tekkinud kaks uut parteid, kes parempoolsete valijate häälte nimel võitlevad. Konföderatsioon ja Poola Krooni partei liidrid hingavad mõlemad Kaczyńskile kuklasse ja ütlevad, et temas ei ole enam paremtiiva liidrit.

Jarosław Kaczyński pöördus äsja oma endise erakonnakaaslase, president Karol Nawrocki poole, et ta aitaks parempoolseid opositsioonijõude ühendada.

Peaminister Donald Tusk on rahulolevalt jälginud, kuidas suurim opositsioonipartei nõrgeneb. Tuski kodanikuplatvormi toetus on Politico viimase küsitluse järgi 32 protsenti, Õigusel ja õiglusel aga 21 protsenti. Vaatlejate sõnul ei tohiks peaminister Donald Tusk siiski kergendatult hingata.

Kaczyński ja Morawiecki parteid võivad eraldi kampaaniat tehes kõnetada laiemat valijaskonda kui Õigus ja õiglus seni suutis. Politoloog Anna Siewierska-Chmaj sõnul ei tohiks Donalt Tusk sellele, et vastased end ise hävitavad, vaid peaks pigem kasutama suvevaheaega valitsuse poliitiliste sõnumite ümberkujundamiseks.

Poolas on parlamendivalimised järgmise aasta sügisel.