Poola president teatas Zelenskilt riigi kõrgeima autasu äravõtmisest

Poola rahvusmeelne president Karol Nawrocki teatas reedel, et võtab Teise maailmasõja aegse veresauna üle puhkenud tüli tõttu Ukraina presidendilt Volodõmõr Zelenskilt ära riigi kõrgeima autasu. See teravdas naabrite ja liitlaste vahelist tüli ning laupäeval teatasid Ukraina tippametnikud, et tagastavad Poolalt saadud autasud.

Zelenski vihastas naaberriik Poolat, kui nimetas ühe sõjaväeüksuse Ukraina Ülestõusuarmee (UPA) järgi, mis osales Teise maailmasõja ajal poolakate vastu suunatud veresaunades.

Poola presidendi kantselei reedel avaldatud videopöördumises sotsiaalmeediaplatvormil X ütles Nawrocki, et võtab Zelenskilt ära talle kolm aastat tagasi antud Poola Valge Kotka ordeni.

"Ajalooline tõde ei ole ega saa kunagi olla kauplemise objekt," ütles Nawrocki otsust teatavaks tegevas avalduses.

Nawrocki sõnul oli Poola korduvalt kutsunud Ukrainat üles üksuse nimetamist tühistama, kuid Ukraina poole seisukoht ei ole muutunud.

"Poola president on Valge Kotka ordu suurmeister ning on kohustatud kaitsma selle riigi kõrgeima aumärgi au," ütles Nawrocki. "See kohustus lasub ka Valge Kotka ordu kapiitlil. Seetõttu, pärast president Volodõmõr Zelenski heakskiitu austada Ukraina relvajõudude üht üksuset nimetusega UPA kangelased, olen pärast konsultatsioone kapiitliga otsustanud võtta Ukraina presidendilt ära Valge Kotka ordeni."

Nawrocki rõhutas, et otsus ei ole suunatud ukraina rahva vastu ega tähenda Poola julgeolekupoliitika strateegilises suunas mingit muudatust. Samuti toonitas ta, et mitte midagi pole muutunud Poola toetuses Ukrainale nende võitluses Venemaa vastu.

Zelenski sai ordeni Nawrocki eelkäijalt, president Andrzej Dudalt 2023. aasta aprillis.

Ukrainlased tagastavad Poolalt saadud autasud

Ukraina mõistis Poola otsuse võtta Zelenskilt ajaloomälu tüli tõttu ära mainekas autasu kohe hukka ning nimetas seda strateegiliseks veaks ja lugupidamatuseks. Ukraina välisministri Andri Sõbiha sõnul võidab Nawrocki kaalutlematust otsusest ainult Moskva.

Sõbiha väljendas kahetsust, et Varssavis pääsesid võidutsema emotsioonid, mis panid Poola poliitikuid astuma põhjendamatuid, impulsiivseid ja lugupidamatuid samme mitte niivõrd isegi president Zelenski, vaid ennekõike Ukraina riigi vastu.

Lisaks ütles Sõbiha, et kavatseb otsuse tõttu tagastada ka talle 2022. aasta oktoobris Poolalt saadud komandöriristi, kuna sellise hoolimatu teo järel ta lihtsalt ei saa jätta kõrget autasu endale.

"Tagastan selle peatselt Poolale," kirjutas Sõbiha.

Sõbiha märkis, et küsimus pole autasudes endis, vaid suhtumises ning ütles, et Ukraina on alati toetanud vastastikusele austusele tuginevat lähenemist, seda isegi keeruliste teemade puhul. Ta lisas, et Ukraina pool pole kunagi soovinud sellise konflikti puhkemist.

Laupäeval järgnesid tema eeskujule Zelenski tippnõunik Kõrõlo Budanov ja Ukraina suursaadik Varssavis Vassõl Bodnar, kes teatasid, et loobuvad solidaarsusest presidendiga Poola poolt antud autasudest. Ka nende sõnul tuleb Nawrocki samm kasuks Venemaale.

"See on kingitus Moskva agressorile, kes kindlasti kasutab seda meie mõlema riigi vastu," ütles Budanov sotsiaalmeedias ja lisas et tagastab Poola Teeneteordeni kuldse ohvitseriristi.

Suursaadik Bodnar ütles, et loobub oma Poola Teeneteordeni rüütliristist, nimetades Nawrocki sammu žestiks, mis on suunatud kogu Ukraina rahva vastu.

Venemaa ametnikud on korduvalt viidanud sissetungi õigustamiseks Teisele maailmasõjale, väites, et nad võitlevad Ukrainas neonatsidega. Autasu võtmist Zelenskilt Vene ametnikud tervitasid.

"Poola president on lõpuks võtnud (Zelenskilt) Valge Kotka ordeni," ütles Venemaa endine president Dmitri Medvedev, praegune Venemaa julgeolekunõukogu aseesimees.

Tusk: ajalugu ei tohi rikkuda tulevikku

Nawrocki otsus tehti teatavaks mõni päev enne seda, kui Poola võõrustab Läänemere-äärses linnas Gdanskis iga-aastast Ukraina ülesehituskonverentsi. Pole selge, kas Zelenski sellest osa võtab.

Poola on olnud Ukraina üks peamisi liitlasi üle nelja aasta kestnud Moskva sissetungi ajal. Riik on võtnud vastu sadu tuhandeid põgenikke ning toiminud lääneriikide Ukrainale antava abi logistikakeskusena.

Naabritevahelised ajaloolised tülid on muutunud harvemaks pärast seda, kui võimule naasnud Donald Tusk vahetas välja Varssavi eelmise rahvusliku valitsuse, kuid on siiski endiselt olnud liitlaste vahel pingeallikaks.

Reedel tõstatas Brüsselis viibinud Tusk ka ordenitüli teema, öeldes, et kõneles asjast Zelenskiga.

"Zelenski tegi selgeks, mitte ainult eile, vaid ka varem, et tal polnud mingit kavatsust solvata Poolat, poolakaid või kahjustada suhteid Poola ja Ukraina vahel," ütles Tusk.

Ta lisas, et toetus Ukrainale sõjas agressori Venemaa vastu jääb nii moraalseks kohustuseks kui Poola riiklikuks huviks, ent tõi esile, et Kiiev peaks käituma tundlikult oma peamiste liitlaste murekohtade suhtes.

"Ukraina roll ja vastutus on austada oma liitlasi, eriti neid, kes on sama aktiivsed ja asendamatud kui Poola, ja võtma arvesse vastastikust tundlikkust ning austust," sõnas Tusk.

Peaminister kirjeldas Zelenski otsust üksuse nimetamisest veaks, mis tõi kaasa tarbetult pingeid, ent märkis samas, et see ei peaks õõnestama laiemat Poola-Ukraina koostööd.

"Loodan, et kõik seotud osapooled teadvustavad kõige tähtsamat poliitilist prioriteeti, nimelt seda, et ajalugu ei tohiks rikkuda meie tulevikku," ütles Poola valitsusjuht.

Poola on olnud Ukraina üks tulisemaid toetajaid võitluses Venemaa vastu ning suur osa Lääne abist liigub läbi Poola territooriumi. Kuid pooled on aastakümneid vaielnud Ukraina iseseisvusliikumise sõjaliseks tiivaks olnud UPA üle, mis astus vastu Nõukogude vägedele, kuid tegi Teise maailmasõja ajal koostööd ka natsidega.

Ukraina peab nüüd UPA-d, mille lippu on riigis lehvitatud paremäärmuslikel üritustel, patriootlikuks organisatsiooniks. Kiiev on tunnistanud, et rühmitus pani toime veresaunu Volõõnia piirkonnas praeguses Loode-Ukrainas, kuid keeldub nimetamast seda genotsiidiks.

Poola on nõudnud UPA rolli suuremat tunnistamist surmajuhtumites. Pärast aastaid kestnud tegevusetust alustasid kaks riiki eelmisel aastal taas surnukehade ekshumeerimist sellest piirkonnast.