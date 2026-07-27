Poola kunagine võimupartei sipleb kriisis

Poola kunagine võimupartei ja suurim opositsioonierakond Seadus ja Õiglus (PiS) sattus tõsisesse kriisi, kui partei liider Jarosław Kaczyński viskas erakonnast välja endise peaministri Mateusz Morawiecki ja ligi 30 tema toetajat.

PiS-i toetatud kandidaat Karol Nawrocki võitis 2025. aasta presidendivalimised ning partei lootis, et see aitab neil 2027. aasta parlamendivalimiste järel naasta võimule. Selle asemel puhkesid erakonnas sisevõitlused, milles sattusid vastamisi partei liider Kaczyński ja Morawiecki.

See parteisisene konflikt kulmineerus möödunud reedel, kui Kaczyński heitis parteist välja Morawiecki ja umbes 30 tema toetajat, kuna nad keeldusid allkirjastamast lojaalsusdeklaratsiooni.

"Kõik teadsid, mida neil tuleb allkirjastada, ühtlasi teadsid kõik, millised on allkirjastamata jätmise tagajärjed. Nii nad siis langetasidki oma otsuse," ütles Kaczyński.

Morawiecki soovis laiendada PiS-i toetajaskonda mõõdukamate ja ettevõtlusmeelsemate valijateni, samas kui Kaczyński on eelistanud jätkata senist konservatiivset joont. Märtsis nimetas Kaczyński erakonna peaministrikandidaadiks endise haridusministri Przemysław Czarneki.

Morawiecki asutas seejärel ühenduse Rozwój Plus, mida ta kirjeldas majandus-, tehnoloogia- ja demograafiapoliitikale keskenduva mõttekojana. PiS-i juhtkond kahtlustas aga, et Morawiecki kavatseb luua oma erakonna.

Morawiecki liitlane Paweł Jabłoński kohtus möödunud nädalal Kaczyńskiga, et leida kompromiss, kuid kokkuleppele ei jõutud.

"Kahetsen, et asjad nii läksid ja meid välja visati. Keegi ei astunud ise tagasi. Meid lihtsalt visati parteist välja, kuna püüdsime seda laiendada. Minu hinnangul on poliitiline vastane endiselt Donald Tusk ja tema valitsus," ütles Jabłoński.

Morawiecki ja tema liitlased peaksid nüüd moodustama Poola 460-kohalises parlamendis oma saadikurühma. See vähendab PiS-i saadikute arvu umbes 140–145-ni, mistõttu jääb erakond suuruselt teiseks fraktsiooniks peaminister Donald Tuski kodupartei järel.

Kui veel mullu sügisel edestas PiS toetuselt Tuski parteid, siis nüüdseks on erakonna toetus langenud 26 protsendini. Peaministripartei toetus on samas 32 protsenti.

Erakonna sisetüli võib PiS-i toetust veelgi vähendada, sest konservatiivsed valijad jagunevad nüüd PiS-i, Morawiecki uue ühenduse ja mitme parempopulistliku erakonna vahel. Vaatamata konservatiivses leeris tekkinud lõhedele võib Tuskil siiski tekkida raskusi valitsuse moodustamisega, sest konservatiivne blokk võib 2027. aasta valimistel endiselt saavutada enamuse.