PiS-ist välja heidetud Morawiecki kavatseb luua uue erakonna

Poola kunagine võimupartei ja praegu suurim opositsioonierakond Seadus ja Õiglus (PiS) heitis oma ridadest välja endise peaministri Mateusz Morawiecki ja tema liitlased. Morawiecki kavatseb luua uue erakonna, tema hinnangul liigub PiS nüüd üha radikaalsemal kursil, mis ei suuda enam nooremaid valijaid kõnetada.

PiS-i aukohus heitis sel kuul erakonnast välja 40 poliitikut, sealhulgas Morawiecki. Endise Poola peaministri Morawiecki hinnangul on parteijuht Jarosław Kaczyński viinud PiS-i üha radikaalsemale kursile.

"Juhtkonna strateegia oli parteid radikaliseerida, kuid 12 kuu möödudes näeme, et see strateegia ei ole toiminud ja meie toetus on langenud," ütles Morawiecki.

Kaczyński süüdistab aga Morawieckit erakonna lõhestamises, kusjuures tema hinnangul toimub see eriti ebasobival ajal, sest järgmisel aastal toimuvad parlamendivalimised.

"Mateusz Morawiecki jaoks ei ole vaenlane mitte peaminister Donald Tusk, vaid mina ja erakond Seadus ja Õiglus (PiS)," teatas Kaczyński.

Morawiecki kavatseb nüüd luua uue erakonna, millega soovib pöörduda mõõdukamate konservatiivsete valijate poole. Ta ütles, et võimuvõitlus PiS-is teravnes pärast seda, kui 77-aastane Kaczyński vihjas, et võib erakonna juhi kohalt lahkuda, kui erakond valimised kaotab.

"Tõenäoliselt just seetõttu tahtsid mõned teised erakonnajuhid mind kõrvale tõrjuda. Nende peamine eesmärk on haarata kontroll enda kätte pärast Kaczyńskit," ütles Morawiecki.

PiS-i sisekriis tuleb nüüd kasuks peaminister Donald Tuskile, kelle juhitav partei suurendab oma edumaad peamise opositsioonipartei ees. Tusk pilkab avalikult PiS-i kriisi ning võrdles erakonna sisetülisid teleseriaaliga.

Financial Times kirjutab, et Morawiecki seisukohad on Euroopa Liidu suhtes mõõdukamad kui mitmel tema endisel parteikaaslasel. Morawiecki sõnul on mõned PiS-i poliitikud hakanud väitma, et Poola tugev majanduskasv võimaldaks riigil Suurbritannia eeskujul lahkuda Euroopa Liidust.

"Endise rahandusministri ja pankurina ei usu ma Poola isolatsionismipoliitikasse. Usun, et EL vajab suuri muudatusi ja reforme, kuid tahan, et me oleksime osa sellest muutusest ega põhjustaks Euroopa Liidu lagunemist," ütles Morawiecki.