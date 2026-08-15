Narva ooperipäevad lõpetab viietunnine nüüdisooper

Ooperit "Einstein on the Beach" või "Einstein rannas" mängiti esmakordselt 50 aastat tagasi ja sellest sai eelmise sajandi menukaim nüüdisooper. Radikaalne ülesehitus, ooperitavade täielik ja teadlik eiramine ja lisaks Ameerika helilooja Philip Glassi minimalistlik muusika, kus vaid üks motiiv võib kesta ligi pool tundi.

Muusikutele rõõm, publikule tõeline katsumus, mida saab ületada vaid ooperisse sulandudes.

"Mingil hetkel see korduse muusika hakkab niimoodi tööle, et saad sellest nagu füüsilise elamuse. See on sama, nagu vaataks ühte punkti. Sa hakkad ümbritsevat teistmoodi tajuma. See on kulgemine ja mõnes mõttes meditatsioon," lausus dirigent Jaan Ots.

Korraldajad on viie tunni pikkuse lavastusega arvestanud ja lubavad publikul etenduse ajal vabalt ringi liikuda.

"Inimene tegelikult esimese poole tunniga juba tunneb, et see ei ole tavaline kontsert. Et me ei tulnud siia istuma, me tulime siia ringi vaatama ja võib igale poole vaadata ja võib kõike kuulata. See on mõnes mõttes eksperimentaalne vorm," ütles Ots.

Narva ooperipäevad toimuvad juba 10. aastat ja iga kord leitakse mingi "rosin", mis üllataks ning sobiks Kreenholmi vabrikutesse.

"Kreenholm ja see ooper sobivad väga hästi, nagu kaksikud või üks teos. Õnneks ma olen veidi egoistlik. Ma valin seda, mis mulle meeldib kõige rohkem ja ajalugu näitab, et kui minule meeldib, siis publikule ka meeldib. Ma ei tea, miks. See on egoistlik, aga millegipärast nii töötab," lausus Narva ooperipäevade korraldaja Julia Savitskaja.

"Einstein rannas" peaks Kreenholmis lõppema laupäeval kell 10 õhtul, aga see pole kindel. Korraldajad loodavad kõmulist ooperilavastust sel aastal näidata ka Tallinnas.