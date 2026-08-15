X!

Narva ooperipäevad lõpetab viietunnine nüüdisooper

Eesti
"Einstein on the Beach" Narva ooperipäevadel. Autor/allikas: ERR
Eesti

Kreenholmi manufaktuuris lõppevad 10. Narva ooperipäevad. Korraldajad valisid lõpulavastuseks viis tundi kestva nüüdisooperi. Publikul lubatakse etenduse ajal ringi liikuda ja Kreenholmi vabrikuga ooperi saatel tutvuda.

Ooperit "Einstein on the Beach" või "Einstein rannas" mängiti esmakordselt 50 aastat tagasi ja sellest sai eelmise sajandi menukaim nüüdisooper. Radikaalne ülesehitus, ooperitavade täielik ja teadlik eiramine ja lisaks Ameerika helilooja Philip Glassi minimalistlik muusika, kus vaid üks motiiv võib kesta ligi pool tundi.

Muusikutele rõõm, publikule tõeline katsumus, mida saab ületada vaid ooperisse sulandudes.

"Mingil hetkel see korduse muusika hakkab niimoodi tööle, et saad sellest nagu füüsilise elamuse. See on sama, nagu vaataks ühte punkti. Sa hakkad ümbritsevat teistmoodi tajuma. See on kulgemine ja mõnes mõttes meditatsioon," lausus dirigent Jaan Ots.

Korraldajad on viie tunni pikkuse lavastusega arvestanud ja lubavad publikul etenduse ajal vabalt ringi liikuda.

"Inimene tegelikult esimese poole tunniga juba tunneb, et see ei ole tavaline kontsert. Et me ei tulnud siia istuma, me tulime siia ringi vaatama ja võib igale poole vaadata ja võib kõike kuulata. See on mõnes mõttes eksperimentaalne vorm," ütles Ots.

Narva ooperipäevad toimuvad juba 10. aastat ja iga kord leitakse mingi "rosin", mis üllataks ning sobiks Kreenholmi vabrikutesse.

"Kreenholm ja see ooper sobivad väga hästi, nagu kaksikud või üks teos. Õnneks ma olen veidi egoistlik. Ma valin seda, mis mulle meeldib kõige rohkem ja ajalugu näitab, et kui minule meeldib, siis publikule ka meeldib. Ma ei tea, miks. See on egoistlik, aga millegipärast nii töötab," lausus Narva ooperipäevade korraldaja Julia Savitskaja.

"Einstein rannas" peaks Kreenholmis lõppema laupäeval kell 10 õhtul, aga see pole kindel. Korraldajad loodavad kõmulist ooperilavastust sel aastal näidata ka Tallinnas.

Toimetaja: Marko Tooming

ela kaasa

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

21:51

Kaul jäi paraujumise EM-il 50 meetri vabaujumises neljandaks

21:30

Aktuaalne kaamera kell 21:00

21:25

VAATA OTSE | Kuidas läheb Karmen Bruusil kõrgushüppe finaalis? Uuendatud

21:20

Narva ooperipäevad lõpetab viietunnine nüüdisooper

21:17

Sakslane purustas 1500 meetri ujumise maailmarekordi

21:16

Järgmistel päevadel läheb ilm veidi jahedamaks

21:12

Valga militaarajaloo festival keskendus küüditamisele ja Suvesõjale

20:57

Jefimova jõudis teise ajaga finaali ja Tribuntsov püstitas Eesti rekordi

20:20

Vormel-E loodab paari aasta jooksul näha stardirivis ka naissõitjaid

20:00

Viipekeelsed uudised

eesti raadio äpp

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

19:26

Ukraina ründas Venemaa lennubaasi ja kosmosetehast Uuendatud

07:05

Plagiaadiskandaali sattunud endine Cambridge'i professor leiti surnult

11:08

Venemaa karistab inimesi sõja hinda paljastavate haudade pildistamise eest

10:35

Flora lõpetas Konstantin Vassiljeviga koostöö

14.08

Ettevõtjate sõnul käib spetsialistide palkamise üle tihe konkurents

14.08

Werro alistas oodatud duellis Hodgkinsoni, Warholm näitas taset Uuendatud

03.08

2026. aasta kergejõustiku EM-i ajakava ja ülekanded

14.08

Maksuamet nõuab Tšehhist autosid toonud firmalt 425 000 eurot

07:40

Kaitsevägi on vaheaastal, ent tegevväelaste väljaõpe pole veel alanud

14.08

ETV päeva esimesi teleuudiseid toovad vaatajateni uued tegijad

ilmateade

SPORT

21:51

Kaul jäi paraujumise EM-il 50 meetri vabaujumises neljandaks

21:25

VAATA OTSE | Kuidas läheb Karmen Bruusil kõrgushüppe finaalis? Uuendatud

21:17

Sakslane purustas 1500 meetri ujumise maailmarekordi

20:57

Jefimova jõudis teise ajaga finaali ja Tribuntsov püstitas Eesti rekordi

loe: kultuur

16:17

Andrei Hvostov: kui lapsed raamatuid ei loe, võib elu neid vaimselt murda

15:12

Taasiseseisvumispäeval toimub Narvas suur ühislaulmine

13:17

Jonas Tarm ja Jim Ashilevi: igatsus kodu järgi saadab meid läbi elu

10:24

Taavi Tõnisson: inimeste lood ja suhted paeluvad mind just kirjasõna kaudu

loe: eeter

15:28

Mondo: Keenia tüdrukud ehitasid eestlaste annetatud legodest mootorrattaid

11:25

Igikestva kirjapulga loojad: grillisime metalle oma koduaia grillil

10:24

Taavi Tõnisson: inimeste lood ja suhted paeluvad mind just kirjasõna kaudu

09:22

Jaapanis õppivad eestlased: jaapanlased on väga head ridade vahelt lugejad

Raadiouudised

18:30

Päevakaja (15.08.2026 18:00:00)

09:45

Ilm püsib nädalavahetusel soe ja vihmahoogudega

14.08

VÕRAfest tõi Pärnusse kokku üle 2000 võimleja ja rahvatantsija

14.08

Riik tahab kaaslaenu abil soosida maal elamist

14.08

Päevakaja (14.08.2026 18:00:00)

14.08

Fraktsioonitud saadikud arutasid Tiit Landiga võimalikku presidendiks kandideerimist

14.08

Narva jõepiiril pandi tööle uus drooni seiresüsteem

14.08

Raadiouudised (14.08.2026 15:00:00)

14.08

Avatud Narva päevadel tutvustatakse piirilinna tõelist palet

14.08

Tartu tahab linnas mürataset vähendada

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo