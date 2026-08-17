Kell 21.35 "Ukraina stuudios" Värk ja Luikmel

Sel esmaspäeval on "Ukraina stuudios" külas mereväe ülem kommodoor Ivo Värk ja Eesti Panga ökonomist Peeter Luikmel.

Ukraina tegi kolmapäeval eduka rünnaku Novorossiiski sadamale, mille käigus sai kahjustada tervelt neli Vene sõjalaeva. Samal ajal üritab vastane igal võimalusel kahjustada Ukraina sadamaid, et takistada meritsi kulgevat kaubavedu. Milline on olukord Mustal merel ja kellel on meresõjas ülekaal, seda selgitab mereväe ülem kommodoor Ivo Värk.

Venemaa eelarvepuudujääk ületas juuli lõpuks terveks aastaks planeeritu ja riikliku heaolu fondi puhver on märkimisväärselt õhemaks kulunud. Kreml muidugi kinnitab, et mingeid probleeme pole, aga milline on Venemaa majanduse tegelik seis? Olukorda kommenteerib Eesti Panga ökonomist Peeter Luikmel.

"Ukraina stuudio" alustab ETV-s kell 21.35. Saatejuht on Epp Ehand.