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EL-i uus pakendite ja pakendijäätmete määrus tekitab väikeettevõtjates segadust

Eesti
Foto: Siim Lõvi /ERR
Eesti

Eelmisest kolmapäevast hakkas Euroopa Liidus kehtima uus pakendite ja pakendijäätmete määrus. Ühe muudatusena peab ettevõtja end registreerima iga liikmesriigi tootjaregistris, kuhu ta kaupa müüb. Väikeettevõtjates tekitab uus määrus palju küsimusi, mitmed tootjad on vastuste saamiseni välismaalt tellimise võimaluse oma e-poodides sulgenud.

Igapäevaselt MTÜ-de juriidilise nõustamise ja koolitamisega tegelev Kaidi Holm tegutseb juba kolmandat aastat väike ettevõtjana Seebistuudio omaniku, juhi ja ainsa töötajana. Lisaks Eestile on suurim sihtturg olnud Soome, e-poe kaudu on saanud tema seepe tellida aga kuhu iganes.

"Täna, kus nüüd peaks hakkama siis sihtriikide kaupa nii-öelda seda regulatsiooni rakendama, siis oleme teinud selle otsuse, et e-poes need muudesse riikidesse tarned panna kinni. Ootame kuni on läbi uuritud, mis see täpne kohustus on, mis sellega kaasneb," sõnas Holm.

Pakendijäätmete vähendamine on tema sõnul selle valdkonna väikeettevõtjatele sageli nagunii oluline prioriteet. Küll aga peaks paberimajandus olema seotud ettevõtte suurusega ning mikroettevõtjad võiks sellest koormusest vabastada.

"Põhiline takistus väikeettevõttele on see, et kui on vähe inimesi, kellel on hästi palju erinevaid funktsioone, siis üks lisakohustus tähendab, et muude tegemiste arvelt tuleb see aeg võtta. Täpselt samasuguse administratiivse koormusega on ta rakendatud isikule, kes teeb natukene seepi aeg-ajalt kui ka siis suurele ettevõttele," lausus Holm.

Pakendimäärus puudutab kõiki ettevõtjaid, kes pakendatud kaupa Euroopa Liidu turule müüvad. Selle alla kuuluvad nii Luunja kurgid, keemiatööstus kui väikedisainerite toodang. Eesti professionaalseid ehtekunstnikke esindav A-Galerii pani samuti enda e-poe kinni, kuniks pole selgust, mis on lubatud, ja kindlust, et välismüügile ei järgne kopsakad trahvid.

"Tegelikult ootaks mingisugust sellist ametlikumat lähenemist, mitte ainult, et tehke enda äri edasi. Kuidas ka see seadus siis korda saada, et me tegelikult ei peaks kartma sellepärast, et me tegutseme justkui ebaseaduslikult," sõnas ehtekunstnik ja A-Galerii juhatuse esimees Valdek Laur.

Kliimaministeeriumi asekantsler Ivo Jaanisoo ei näe müügitegevuse lõpetamiseks põhjust.

"Pakendi määrus jõustub tegelikult ülemineku ajaga. Praegu Euroopas käib arutelu vastava rakendusakti üle, et milline see raporteerimine ja andmete esitamine peaks üldse välja nägema. Kui see rakendusaktina jõustub eeldatavasti käesoleva aasta jooksul, siis on riikidel veel poolteist aastat aega, et oma registrit sellega vastavusse viia," ütles Jaanisoo.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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