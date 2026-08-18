Tallinna loomaaias suri 22-aastane amuuri leopard

"Suure kurbusega teatame, et jõudis kätte aeg öelda hüvasti meie tublile, juba oma eluajal legendiks saanud amuuri leopardile Darlale. 22-aastane väärikas leopardiemand suikus täna hommikul igavesele unele," seisis Tallinna loomaaia teates.

Darla sündis 17. aprillil 2004. aastal Berliini loomaaias ja elas Tallinnas 2005. aasta novembri lõpust saati. Aastatel 2008–2014 kasvatas ta üles viis pesakonda, kokku 12 leopardikutsikat.

"Noor Darla osutus juba esimese pesakonna üleskasvatamisel väga hoolitsevaks ja heaks emaks," kirjutas loomaaed.

Amuuri leopardid Darla ja tema kaaslane Freddi on andnud märkimisväärse panuse väljasuremisohus leopardi alamliigi tehistingimustes elava asurkonna suurendamisse – maailma loomaaedades elab enam kui 60 Darla ja Freddi poegade järglast.

"Kroonilist neerupuudulikkust põdenud eakas Darla võttis viimasel ajal kaalus kõvasti alla. Ta liikus oma turvalises aedikus vähem ning armastas kõrgel lavatsil varjus või päikese soojades kiirtes lesida, ümbrust jälgida ja tukkuda. Hambad olid Darlal siiski korralikud ning veel vanuigi oli ta kaslasele omaselt kraps: ta püüdis järjepanu kinni ja pistis pintslisse kaks varest," kirjutas loomaaed.

Suurtele kaslastele on enam kui 20-aastane vanus juba väga kõrge iga. Darla pikaaegne partner ja kutsikate isa, Tallinna loomaaias sündinud amuuri leopard Freddi lahkus 2016. aastal samuti kõrges eas 21-aastasena.