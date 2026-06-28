Sõja 1586. päev: Venemaa ründas Kiievit ballistiliste rakettidega

Ukraina kaitsevägi teatas pühapäeva varahommikul, et Kiiev on ballistiliste rakettide rünnaku all. Ukraina relvajõud ründasid aga ööl vastu pühapäeva droonidega Slavjanski naftatöötlemistehast Venemaal Slavjansk-na-Kubani linnas.

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas 28. juunil kell 21.54:

- Venemaa ründas Kiievit ballistiliste rakettidega;

- Ukraina ründas naftatöötlemistehast Krasnodari krais;

- Zelenski kinnitas rünnakuid naftatöötlemistehastele;

- Rünnakus Zaporižžjale hukkus üks ja sai vigastada 14 inimest;

- Harkivi oblastis hukkus tsiviilelanike evakueerimisel politseinik;

- Vene kaitseministeerium teatas kahe küla vallutamisest;

- Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1250 sõdurit.

Venemaa ründas Kiievit ballistiliste rakettidega

Ukraina kaitsevägi teatas pühapäeva varahommikul, et Kiiev on ballistiliste rakettide rünnaku all.

"Pealinnas töötab õhutõrje. Püsige varjendites!" kutsus üles Kiievi linnapea Vitali Klõtško Telegramis kaaslinlasi.

AFP ajakirjanikud kuulsid plahvatusi ning nägid taevas mitmeid sähvatusi.

Päev varem oli Venemaa õhulöökides Dnipropetrovski ja Sumõ oblastitele hukkunud kaks inimest.

Rünnak toimus pärast seda, kui Ukraina oli andnud lööke Venemaa edelaosas asuva Volgogradi ja Belgorodi ning Moskva kontrolli all olevat Horlivka pihta Donetski oblastis.

Piirkondlike võimude väitel hukkus nendes rünnakutes kolm inimest.

Venemaa on Ukrainat rünnanud pea iga päev alates 2022. aasta veebruarist, käivitades veriseima konflikti Euroopas pärast Teist maailmasõda.

Ka Ukraina on viimastel kuudel andnud üha intensiivsemalt vastulööke Venemaa ja Moskva poolt okupeeritud alade vastu.

Rünnakus Zaporižžjale hukkus üks ja sai vigastada 14 inimest

Vähemalt 14 inimest sai vigastada ja üks surma, kui Vene väed ründasid Zaporižzjat ja linna lähiümbrust.

Venemaa ründas linna rakettidega pühapäeva hommikul; õhulöök tabas elumaju. Täpne kahju pole veel teada ning pühapäeva pärastlõunal oli linnas endiselt õhuhäire võimaliku droonirünnaku tõttu.

Harkivi oblastis hukkus tsiviilelanike evakueerimisel politseinik

Venemaa õhurünnaku järel tsiviilelanikke evakueerinud Harkivi oblasti politseinik Roman Komarov hukkus ja tema kolleeg sai haavata, teatas pühapäeval uudistekanali Ukrinformi vahendusel kohalik politsei.

"Vene väed andsid pühapäeval nelja juhitava lennupommiga õhulöögi Harkivi oblastis asuva Kõrõlivka küla servale. Tsiviilelanike evakueerimise käigus sattusid vaenlase tule alla politseiautos viibinud Harkivi oblasti riikliku politsei peavalitsuse Tšuhujivi rajooni politseivalitsuse ametnikud," seisis avalduses.

"Õhurünnaku ajal sai 25-aastane piirkonnapolitseinik Roman Komarov silmapilkselt surma. Raskeid vigastusi sai ka noorsoopolitsei inspektor, kes viidi haigla intensiivraviosakonda. Komarov jäi oma vandele lõpuni truuks, täitis kohusetundlikult oma kohustusi ja päästis koos kolleegidega oma eluga riskides tsiviilelanikke. Komarov andis oma elu täites kohust Ukraina rahva ees. Harkivi oblasti politsei avaldab siirast kaastunnet langenud kolleegi perekonnale ja lähedastele. Au ja hiilgus kangelasele! Igavesti rivis!" seisis teadaandes.

Ukrinformi andmetel toimus Harkivis samal ajal hüvastijätutseremoonia päästjatega, kes hukkusid 15. juunil toimunud Venemaa rünnaku tagajärjel.

Ukraina ründas naftatöötlemistehast Krasnodari krais

Ukraina relvajõud ründasid ööl vastu pühapäeva droonidega Slavjanski naftatöötlemistehast Venemaal Slavjansk-na-Kubani linnas, vahendas Kyiv Independent Vene Telegrami-kanaleid.

Sotsiaalmeediasse postitatud fotod ja videod näitavad suuri leeke, mis tõusevad Venemaa Krasnodari krais asuva naftatöötlemistehase hoidlatest.

Piirkondlik operatiivstaap väitis hiljem, et naftatöötlemistehases puhkenud tulekahju põhjustasid kukkunud droonirusud.

Tekitatud kahju ulatus ei ole veel selge.

Kiiev on eskaleerimas kampaaniat Venemaa nafta- ja gaasitaristu vastu, mis on Moskva peamine tuluallikas, mis aitab rahastada tema täiemahulist sissetungi Ukrainasse.

Ukraina on korduvalt rünnanud Venemaa naftataristut Krasnodari krais.

Mõni päev varem, 25. juunil tabasid Ukraina droonid kaht naftarafineerimistehast Venemaa Baškortostani Vabariigis.

Rünnakute taustal on Venemaa silmitsi kasvava kütusepuudusega, mida süvendavad Ukraina droonirünnakud naftatöötlemistehastele. Üle 20 Venemaa piirkonna on kehtestanud piirangud kütuse müügile.

19. juunil toimunud rünnak Moskva naftatöötlemistehasele peatas selle rajatise töö. Tegemist on ühe Venemaa suurima naftatöötlemistehasega, mis varustab 40 protsenti Moskva kütuseturust ja toodab suurema osa piirkonna bensiinist.

Mõni päev hiljem peatati Reutersi andmeil Ukraina rünnaku järel Venemaa suuruselt neljanda rafineerimistehase, Lukoil-Nižegorodorgsintezi tegevus Nižni Novgorodi oblastis Kstovos.

Zelenski kinnitas rünnakuid naftatöötlemistehastele

Ukraina president Volodõmõr Zelenski kinnitas rünnakuid naftatöötlemistehaste vastu Krasnodari Krais ja Jaroslavli piirkonnas.

"Krasnodari piirkonnas asuv Slavjanski naftatöötlemistehas, umbes 300 kilomeetri kaugusel rindejoonest, sai tabamuse. Samuti jõudsime naftatöötlemistehaseni Jaroslavli piirkonnas, umbes 700 kilomeetri kaugusel meie piirist," kirjutas ta oma Telegrami kanalis.

Kohalik töörühm oli varem teatanud rünnakust Slavjansk-na-Kubani naftatöötlemistehasele. Jaroslavli oblasti kuberner teatas teede sulgemisest tehase lähedal, kuid ei maininud rünnakut tehasele.

Vene kaitseministeerium teatas kahe küla vallutamisest

Venemaa kaitseministeerium teatas pühapäeval, et Vene väed on vallutanud Kagu-Ukrainas kaks küla.

Üks väidetavalt vallutatud küladest, Põtsantsi, asub Dnipropetrovski ja teine, Novoselivka, Zaporižžja oblastis.

Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1250 sõdurit

Ukraina relvajõudude pühapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 400 970 (+1250);

- tankid 12 063 (+3);

- jalaväe lahingumasinad 24 844 (+9);

- suurtükisüsteemid 44 920 (+63);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1901 (+2);

- õhutõrjesüsteemid 1454 (+7);

- lennukid 436 (+0);

- kopterid 353 (+0);

- maapealsed droonisüsteemid 1754 (+14);

- operatiivtaktikalised droonid 377 500 (+1889);

- tiibraketid 4790 (+0);

- laevad/kaatrid 33 (+0);

- allveelaevad 2 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid 113 135 (+501);

- eritehnika 4360 (+7);

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.