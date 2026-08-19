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Galerii: Järvamaal sündisid kolmikud vasikad

Eesti
Järvamaal sündisid kolmikud vasikad
Järvamaal sündisid kolmikud vasikad Autor/allikas: Olev Kenk/ERR
Eesti

Kolmikute vasikate sündimist tuleb ette vaid ühel juhul 100 000 poegimise kohta, mistõttu on tegemist väga haruldase sündmusega. Kolmapäeval oli karjalaskepäev Järvamaal Peetri piimafarmis juuli lõpus sündinud kolmikutest vasikatel, kes pääsesid esimest korda õue.

Aktsiaseltsi Peetri Põld ja Piim farmis pidi juuli lõpus poegima lehm ja ilmale tooma kaks vasikat. Kuid farmirahva üllatuseks sündis neid koguni kolm.

"Sündisid kaks tüdrukut, üks poiss. Poiss ja üks tüdruk on sarnased, aga teine tüdruk on ema moodi ehk domineerib must värv. Sellel päeval kui nad sündisid, oli kohe eriline tähelepanu nendel kolmikutel, kohe mitmetunnine vaatlus. Siis oli suur konsiilium ka sellel päeval siin, kes tunnistasid kolmikute sündi," sõnas loomakasvatusjuht Getter Niilo.

Loomabeebid eraldati emast kohe peale sündi, kuid nüüdseks virgunud vasikad said kolmapäeval esmakordselt õue emaga kohtuma.

"Tegu on väga tubli lüpsilehmaga. Esimesel laktatsioonil lüpsis ta pea 12 000 kilo välja, teisel laktatsioonil pea 18 000 ja nüüd kolmandat alustas kolmikutega. Eks siis ole näha, kuidas kolmas laktatsioon läheb," kirjeldas Niilo kolmikud ilmale toonud lehma.

"Ega seda ei teadnudki, et kolmikud tulevad. Umbes kuu aega pärast seemendust tegime tiinuskatsumise ja sealt esialgu tulid kaksikud ainult. See kolmas oli kõigile üllatus," lausus farmijuhataja Kristjan Satsi.

Kolmikute kandmine on lehmale väga suur koormus, sest ta kaotab pärast poegimist kuni 150 kilo.

"Kui keskmiselt üks vasikas sünnib ja on 40 kilo, siis kaalukaotus lehmale on 40 kilo, pluss looteveed. Kolmikud kokku on ju siin rohkem kui 70 kilo," lausus Satsi, lisades, et kolmikud vasikad on väga haruldased.

"Nende eluvus on ka ainult 50 protsenti. Minu siin oleku jooksul on need esimesed elusad kolmikud. Algus oli keeruline, eriti pullipoisil, aga nüüd joovad, jooksevad. Kõik on õnnelikud," ütles Satsi.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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