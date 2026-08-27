Loe täismahus: Tööandjate manifest 2026. Aeg anda endast 110 protsenti

Tööandjate manifest 2026. Visioon

Tootlikkus ei ole üksnes kuiv majandusmõiste. See kirjeldab ettevõtteile, inimestele ja riigile loodavat väärtust ning võimalusi. Sellest omakorda sõltub ettevõtte edu, palga suurus ja maksutulu, millest riik rahastab haridust, tervishoidu, sotsiaalkulusid ja riigikaitset.

Sellise tootlikkuse kasvuni jõudmine ei ole lihtne. Praegu loob Eesti inimene tunnis vähem väärtust kui eurooplane keskmiselt. Ja mida vähem me loome, seda raskemaks lähevad otsused, kuidas leida raha õpetajate palgaks, ravijärjekordade lühendamiseks või riigikaitseks.

Reaalsus on alati lihtne: raha tuleb ainult sealt, kus luuakse väärtust ehk ettevõtlusest. Ümber saab jagada ainult seda, mis on enne loodud.

Seetõttu on 2026. aasta tööandjate manifesti ettepanekute peamine siht: kasvatada majanduse konkurentsivõimet, sest sellest sünnib majanduskasv ja seeläbi omakorda ühiskonna jõukus. Ainult nii jätkub meil Eestis raha selle jaoks, mis on oluline ja oodatud: head palgad ning kasvav heaolu, tugev ja efektiivne tervishoid, konkurentsivõimeline haridus, valmisolek kriisideks ja kliimamuutustega toimetulekuks ning kaitstud riik.

Tugevat majanduskasvu ei too peenhäälestamine. Avatud ja konkurentsitihedas maailmas tähendab paigalseis tagasiminekut – viimastel aastatel oleme Euroopa Liidu keskmisest oma tootlikkusega hoopis maha jäänud. 110 protsendini jõudmiseks peab Eesti majandus kasvama senisest kaks korda kiiremini ja see eeldab julgeid ning hetkel ka raskeid otsuseid.

Tööandjate manifest koondab endas Eesti juhtivate ettevõtete, ettevõtjate ja erialaliitude ettepanekuid selle ambitsiooni saavutamiseks – soovitused nii riigile kui ka ettevõtjatele. Edu sünnib vaid koostöös, ühiselt pingutades, ühise eesmärgi nimel.

Kutsume erakondi ja riigikogu liikmeid seadma kahe järgmise valimistsükli tähtsaimaks eesmärgiks majanduse konkurentsivõime ja tootlikkuse kasvatamise ning langetama kõik olulised otsused just sellest sihist lähtudes.

Teist võimalust meil pole, sest ühiskonna rikkus luuakse arenevas, kasvavas ja konkurentsivõimelises ettevõtluses.

Manifesti ettepanekud koostasid 2026. aasta kevadel Eesti Tööandjate Keskliidu liikmed ehk suuremad siinsed tööandjad ja olulisemaid majandusvaldkondi esindavad erialaliidud. Manifesti ettepanekute eesmärk on üks – kasvatada Eesti majanduse konkurentsivõimet, mille läbi kasvab Eesti inimeste heaolu. Tööandjate keskliit esindab otse ja haruliitude kaudu enam kui 2000 Eesti ettevõtet, andes tööd ligi 250 000 inimesele. Liit on apoliitiline ja mitteriiklik organisatsioon.