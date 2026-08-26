Trump kuulutas liikumise Palestine Action terroriorganisatsiooniks

Protestiliikumine lisati nimekirja, kuhu kuuluvad juba Hamas, Al-Qaeda ja Islamiriik. Otsuse tagajärjel kehtestatakse liikumise toetajatele eluaegne USA-sse sisenemise keeld.

USA ametnike sõnul julgustab Palestine Action sotsiaalmeedias oma "terroriakte" propageerides teisigi välismaal, sealhulgas USA-s sarnast taktikat rakendama.

See on esimene teadaolev juhtum, mil USA terrorismivastased sanktsioonid laienevad Briti aktivistirühmitusele.

Palestine Actioni USA-s asuvad varad, sealhulgas pangakontod ja kinnisvara, külmutatakse ning ameeriklastel keelatakse rühmitusega äri ajada.

Sanktsioonid keelavad inimestel ka rahastamise ning kaupade või teenuste pakkumise Palestine Actionile, lõigates rühmituse sel viisil globaalsest finantssüsteemist ära.

The Telegraphi andmetel võivad Suurbritannia kodanikud, kes jätkavad organisatsiooni rahastamist või protestides osalemist, langeda ise ränkade sanktsioonide ja viisakeeldude alla. Samuti tekib neil oht kaotada võimalus avada pangakontot või võtta kodulaenu.

Sanktsioonide tõttu kehtestatakse eluaegne USA sissesõidukeeld ka Richard Barnardile ja Huda Ammorile, kes asutasid Palestine Actioni Ühendkuningriigis 2020. aasta juulis ja on Briti kodanikud.

Samm järgneb Briti valitsuse otsusele tunnistada Palestine Action terroriorganisatsiooniks pärast seda, kui aktivistid tungisid 2025. aasta juunis RAF Brize Nortoni lennubaasi ja kahjustasid sõjaväelennukeid.

"Ühendkuningriigis asuv Palestine Action on toetanud alates 2020. aasta juulist arvukalt terroriakte, sealhulgas akte, milles on füüsiliselt vigastatud Briti õiguskaitsetöötajaid, samuti tegusid, mille eesmärk on hirmutada seaduslikke äriettevõtteid ja survestada Briti valitsust," sõnas USA ametnik.

"Palestine Action on kajastanud oma terroriakte sotsiaalmeedias, julgustades sarnase taktika kasutamist rahvusvaheliselt, sealhulgas Ameerika Ühendriikides ja USA-Mehhiko piiril," lisas ametnik.

"USA sanktsioonide rikkumine võib tuua USA ja välisriigi kodanikele kaasa tsiviil- või kriminaalkaristused," märkis ta.

Pärast 2023. aasta 7. oktoobril toimunud Hamasi korraldatud rünnakut Iisraelile, millele järgnes kümneid tuhandeid inimelusid nõudnud Gaza sõda, on Palestine Action korraldanud Suurbritannias ettevõtete ja hoonete vastu suunatud sissemurdmisi ja vandalismi, väites, et need on seotud sionismiga.

Politsei andmetel rammis enam kui kümmekond aktivisti 2024. aasta augustis vanglaautoga Iisraeli relvafirma Elbit Systems Briti filiaali Horizon rajatist Bristoli lähedal. Aktivistid ründasid politseinikke suure haamriga.

2024. aasta novembris varastasid meeleavaldajad Manchesteri ülikoolist Iisraeli esimese presidendi kuju ning määrisid Balfouri deklaratsiooni 107. aastapäeva puhul punase värviga ülikoolilinnaku hooneid, uurimiskeskust ja juudi heategevusorganisatsiooni kontorit.

Rühmituse Ühendriikide haru Palestine Action US loodi samamoodi Iisraeliga seotud ettevõtete ja kaitsetöövõtjate sihikule võtmiseks. Hiljem, 2024. aastal muudeti rühmituse nimi Unity of Fieldsiks.

The Telegraph avaldas eelmisel aastal, et rühmitus oli aidanud õhutada vägivaldseid proteste Los Angeleses. Rühmitus tähistas rünnakuid politsei vastu ja väidetavalt õhutas illegaalsete migrantide kinnipidamise vastustamiseks intifadat ehk palestiinlaste ülestõusu Iisraeli okupatsiooni vastu.

USA välisminister Marco Rubio, kes polnud toona veel praegusesse ametisse astunud, kutsus justiitsministeeriumi algatama "sionismivastase" rühmituse suhtes siseriikliku terrorismi uurimist.

Palestine Actioni nimetamine ülemaailmseks terroriorganisatsiooniks USA terrorismivastaste sanktsioonide alusel on osa Marco Rubio ja president Donald Trumpi administratsiooni laiemast survest vasakradikaalsetele organisatsioonidele ja nende toetajatele.

Juulis kutsus Rubio üles ülemaailmselt võitlema "vasakäärmusliku terroriga".

"Ideed, et vasakäärmuslik terrorism võiks kujutada endast tõsist ohtu, koheldakse parempoolse tiiva palavikulise unenäona või veel hullem, ohtliku fašistliku vandenõuna," sõnas Rubio.

Briti apellatsioonkohus jättis juulis jõusse siseministeeriumi otsuse rühmitus keelustada. Viis kõrgemat kohtunikku nõustusid valitsuse keelustamisotsusega, märkides, et Palestine Action ei ole "tavaline protestirühmitus".

Kolm Ülemkohtu kohtunikku on aga vahepeal andnud Huda Ammorile õiguse vaidlustada mullu pärast lennubaasi rünnakut kehtima hakanud keeld.

Kohtuasi on arutusel 1. oktoobrist 21. detsembrini.