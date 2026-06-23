Trump: Iraan nõustub kõrgeima taseme tuumainspektsioonidega

USA president Donald Trump väitis teisipäeval, et Iraan on täielikult ja lõplikult nõustunud lubama tuumainspektorid riiki tagasi ning et USA merevägi ei blokeeri enam Hormuzi väina.

"Iraan nõustus täielikult ja lõplikult kõrgeima taseme tuumainspektsioonidega kauge tulevikuni välja (igavikuni!!!). See tagab "tuuma-aususe"," postitas Trump oma platvormil Truth Social, lisades, et kahepoolsed läbirääkimised kulgevad hästi.

"Tuginedes sellele ja teistele Iraani tehtud suurtele järeleandmistele, olen nõustunud, et Hormuzi väin jääb AVATUKS, ilma edasise mereväeblokaadita," lisas ta.

Iraan teatas varem, et ei luba ÜRO tuumajärelevalveametil inspekteerida olulisi tuumarajatisi, mida USA ja Iisrael eelmisel aastal pommitasid. Teade tuli ajal, mil Šveitsis lõppes Lähis-Ida sõja lõpetamise kõneluste esimene voor.

Teheran ja Washington allkirjastasid läinud nädalal vastastikuse mõistmise memorandumi, et lõpetada sõda, mis külvas kaost üle Lähis-Ida ja raputas maailmamajandust. Sellega algas 60-päevane periood laiemate küsimuste, sealhulgas Iraani tuumaprogrammi ja sanktsioonide leevendamise lahendamiseks.

Teisipäeval hoogustusid diplomaatilised jõupingutused lõpliku kokkuleppe saavutamiseks: Iraani liider suundus vahendajariiki Pakistani, USA välisminister Marco Rubio alustas ringreisi Pärsia lahe liitlaste juurde ning Liibanon ja Iisrael valmistusid otsekõnelusteks Washingtonis.

Iraan lükkas aga ümber USA asepresidendi JD Vance'i väite, et Teheran on nõustunud Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri (IAEA) inspektorid tagasi kutsuma. Iraan on takistanud inspektorite pääsu tuumarajatistesse alates sellest, kui USA ja Iisrael riiki eelmise aasta 12-päevases sõjas ründasid.

"Me ei ole kohtunud IAEA peadirektoriga ega plaani agentuuril lasta inspekteerida Iraani tuumarajatisi, mida kahjustas USA ja sionistide sõjaline agressioon," ütles välisministeeriumi pressiesindaja Esmaeil Baqaei pressikonverentsil.

USA pommitas 2025. aasta keskel Iisraeli ja Iraani vahelisse sõtta astudes Fordow', Natanzi ja Isfahani tuumarajatisi, kasutades selleks ka võimsaid punkripurustuspomme.

Kahjustuste ulatus on endiselt teadmata, hoolimata Trumpi väitest, et need on täielikult hävitatud.

Ka Iraani suursaadik ÜRO-s Ali Bahreini ütles teisipäeval ajakirjanikele, et IAEA inspektorite vastuvõtmiseks ei ole otsust tehtud.

Teherani pealäbirääkija teatas samal ajal, et strateegiliselt tähtis Hormuzi väin ei naase sõjaeelse vaba läbipääsu juurde, kuigi mõlemad pooled leppisid esmaspäeval kokku sidekanalite loomises, et hoida veetee avatuna.

"Hormuzi väin ei naase kunagi sõjaeelsete tingimuste juurde ja seda haldab Iraani Islamivabariik," ütles Mohammad Bagher Ghalibaf kõnelustelt naastes riikliku uudisteagentuuri IRNA teatel.

Sellegipoolest läbis mereseirefirma Kpler andmetel esmaspäeval veetee 35 kaubalaeva, mis on sõja algusest saadik rekordiline näitaja.

Nädalavahetusel Šveitsi luksuslikus Bürgenstocki kuurordis alanud läbirääkimiste voor andis lootust konflikti püsivaks lahendamiseks ja langetas naftahindu.

Vahendajad Pakistan ja Katar teatasid, et mõlemad pooled on kokku leppinud tegevuskavas, et jõuda 60-päevase ajavahemiku jooksul lõpliku kokkuleppeni.

Iraani riigimeedia teatel lepiti kokku nelja läbirääkimisrühma loomises, mis tegelevad tuumaküsimuste, sanktsioonide ja muude teemadega.