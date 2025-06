Palestiina-meelsed aktivistid kahjustasid Suurbritannia õhuväebaasis lennukeid

Palestiina-meelne meeleavaldajate võrgustik Palestine Action teatas, et kaks selle liiget sisenesid Oxfordshire'is asuvasse Brize Nortoni baasi ja pritsisid kahe Voyageri lennuki mootorisse värvi. Samuti kahjustasid aktivistid lennukeid kangidega.

Antud lennukeid kasutatakse tankimiseks ja transpordiks.

"Vaatamata Iisraeli valitsuse avalikule hukkamõistule jätkab Suurbritannia sõjalise kauba saatmist, luurelennukite lennutamist Gaza kohal ja USA/Iisraeli hävitajate tankimist," teatas võrgustik sotsiaalmeedias.

"Suurbritannia pole mitte ainult kaasosaline, vaid ka aktiivne osaleja Gazas toimuvas genotsiidis ja sõjakuritegudes kogu Lähis-Idas," lisasid aktivistid.

Palestine Action postitas internetti juhtumist ka video, kust on näha aktiviste öösel õhuväebaasis elektritõuksidega sõitmas ja lennuki mootorisse värvi pritsimas.

BREAKING: Palestine Action break into RAF Brize Norton and damage two military aircrafts.



Flights depart daily from the base to RAF Akrotiri in Cyprus.



From Cyprus, British planes collect intelligence, refuel fighter jets and transport weapons to commit genocide in Gaza. pic.twitter.com/zzmFqGKW8N