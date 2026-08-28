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Kopsaka maksuvõlaga marjamüüja esitas pankrotiavalduse

Majandus
Maasikad
Maasikad Autor/allikas: Siim Lõvi / ERR
Majandus

Brändi No Bananas alt marju ja puuvilju müüv ettevõte Get Fresh Estonia esitas juuli lõpus pankrotiavalduse.

No Bananase tegevjuhi ja omaniku Andero Keroneni sõnul eelnes avalduse esitamisele kiire finantsseisu halvenemine, mistõttu juhtkond hindas, et ettevõte ei suuda oma kohustusi enam täita ning oma tegevusega jätkamine ja uute kohustuste võtmine poleks vastutustundlik, kirjutab Äripäev.

"Juuli alguses selgus, et ettevõtte finantsseis on oluliselt halvem, kui varasema info põhjal hinnata sai," sõnas Keronen, lisades, et praegu viib ettevõte finantseksperdiga läbi põhjalikku analüüsi, et saada täielik ülevaade kehva seisu põhjustest.

Ettevõttel tekkis augusti keskel ka 209 212 euro suurune maksuvõlg, mis koosneb ainult käibemaksust.

No Bananas teatas suvel kodulehel, et sulgeb juulis Läti ja Hiiumaa müügiletid, e-poe ning Wolti ja Bolt Marketi tellimisvõimalused.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

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