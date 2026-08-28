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Prantsusmaa soovib Rootsiga arendada järgmise põlvkonna hävituslennukit

Välismaa
Prantsuse hävitaja Rafale
Prantsuse hävitaja Rafale Autor/allikas: SCANPIX/EPA/FRIEDEMANN VOGEL
Välismaa

Prantsusmaa on valmis tegema Rootsiga koostööd uue põlvkonna hävituslennuki väljatöötamisel, ütles reedel Élysée palee ametnik.

"Otsime mõlemad üsna sarnaseid ja küllaltki väikeseid lennukeid," sõnas Prantsuse ametnik enne president Emmanuel Macroni esmaspäevast visiiti Rootsi.

Ametniku sõnul leiduks mitmeid koostöövõimalusi. "Meil ​​on olemas lennukimootorite tootmisvõimekus, mida Rootsil ei ole, see on valdkond, kus saaksime koostööd teha," lisas ametnik. 

Prantsusmaa huvi Rootsi vastu on suurenenud pärast Prantsusmaa, Saksamaa ja Hispaania ühise järgmise põlvkonna hävituslennuki programmi FCAS kokkuvarisemist. Projekt venis aastaid Prantsusmaa Dassault Aviationi ja Saksamaa Airbusi erimeelsuste tõttu ning kukkus lõplikult kokku möödunud kevadel.

Pariis ja Berliin on nüüd mõlemad pöördunud Stockholmi poole ning loodavad kaasata Rootsi oma tulevasse hävituslennukiprogrammi.

Rootsi kontsern Saab toodab ise neljanda põlvkonna hävitajat Gripen. Hävitaja mootoris kasutatakse aga USA ettevõtte GE Aerospace'i tehnoloogiat. Prantsuse hävitaja Rafale mootoreid toodab aga kohalik ettevõte Safran.

Rootsi peaks oma järgmise põlvkonna hävituslennuki programmi edasise suuna otsustama 2027. aasta septembriks.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Politico

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