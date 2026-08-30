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Šveitsis hukkus tulistamises üks inimene ja haavata sai viis

Välismaa
Foto sündmuskohalt.
Foto sündmuskohalt. Autor/allikas: SCANPIX/EPA
Välismaa

Põhja-Šveitsis toimunud reivipeol sai tulistamises surma üks ja haavata viis inimest, kellest mõned on raskes seisundis, teatas kohalik politsei pühapäeval.

"Käivad otsingud kurjategijate tabamiseks, kelle isikud on praegu teadmata," teatas politsei sotsiaalmeediaplatvormil X, lisades, et motiivid ja täpsemad asjaolud pole veel selgunud.

Politsei käivitas pärast Zürichist põhjas asuvas Aaraus toimunud intsidenti kurjategijate leidmiseks nende sõnul ulatusliku operatsiooni.

AFP ajakirjanik nägi tulistamispaigast kuni 30 kilomeetri kaugusel kiirteel relvastatud politseinikke.

Šveitsi ajaleht Blick teatas oma veebilehel, et lasud kõlasid enne kella kolme öösel (01.00 GMT) Aarauer Rave'i toimumispaigas.

Laupäeva kella 15-st kuni pühapäeva kella kaheni öösel toimunud iga-aastasest tehnopeost võttis osa umbes 3500 inimest.

Politsei pressiesindaja Vanessa Rumpold ütles ajalehele, et tulistamine toimus hipodroomil, kus üritus korraldati.

"Suure rahvahulga seas tehti mitu lasku," lisas ta.

Pealtnägijad rääkisid Blickile, et lasud kõlasid umbes kell 2.30 öösel, kui reiv veel käis ning paljud inimesed otsisid varju lähedalasuvas spordisaalis. Peolised pidasid laske esialgu ilutulestikuks.

Üks neist ütles ajalehele, et kostis relvavalaeng.

Üks Aarau elanik postitas sotsiaalmeediasse video, millel on näha tühje tänavaid ning taustal on kuulda mitut relvalasku.

Meedia teatel kaasati kantoni pealinnas Aaraus operatsiooni sõjaväehelikopter ning arvukalt politseinikke, päästetöötajaid ja meditsiinimeeskondi.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Allikas: BNS

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