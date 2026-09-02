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Ministeerium: ametnike puhkuse avalikustamine riivaks eraelu puutumatust

Eesti
Illustreeriv foto.
Illustreeriv foto. Autor/allikas: Airika Harrik/ERR
Eesti

Justiitsministeeriumi hinnangul ei ole kehtiva seaduse järgi võimalik asutuste veebilehtedel avalikustada teavet ametnike puhkuse ja selle perioodi asendaja kohta, sest puhkused on delikaatsed isikuandmed.

Rahandusministeerium uuris justiitsministeeriumilt, kas asutuste veebilehtedel oleks kehtiva avaliku teabe seaduse kohaselt lubatud avaldada teenistujate puhkuseinfot, mille juures oleks kirjas ka teda asendava töötaja andmed.

"Muudatuse eesmärk oleks teavitada avalikkust ametiasutuse töökorraldusest, tagades nii võimalikult vähe bürokraatlik ja efektiivne suhtlus riigi ja kohaliku omavalitsuse asutustega. Samal ajal peame oluliseks, et järgiksime selliseid muudatusi tehes isikuandmete kaitse põhimõtteid ja tagaksime ka ametiasutuse teenistuja eraelu puutumatuse," ütles rahandusministeeriumi halduspoliitika asekantsler Karin Madisson.

Justiits- ja digiministeeriumi hinnangul ei anna aga kehtiv avaliku teabe seadus niisuguseks puhkuse aja veebilehel avalikustamiseks selget alust.

"Teenistuja puhkusel viibimine kujutab endast isikuandmeid ning nende veebilehel avalikustamiseks peab olemas olema piisavalt selge õiguslik alus. Isikuandmete aktiivne avalikustamine riigi veebilehel on eraelu puutumatuse riive ning selliseks töötlemiseks peab seadusandja olema määratlenud avalikustamise eesmärgi ja ulatuse," ütles justiitsministeeriumi asekantsler Heddi Lutterus.

Asekantsler lisas, et asutuse veebilehel võib siiski avalikustada teavet, kelle poole tuleb mõne menetluse küsimustes pöörduda ajal, mil tavapärane kontaktisik ei ole kättesaadav.

"Sellisel juhul on avalikustamise keskmes asutuse töökorraldus ja teenuse katkematu osutamine, mitte konkreetse ametniku eraeluline teave. Praktikas on mitmed asutused avaldanud asendava kontaktisiku andmeid ilma puhkuse põhjendust või kestust täpsustamata," sõnas Lutterus.

Ta märkis, et kui veebilehtedel peaks olema tarvis siiski teavet ametniku puhkuse kestuse, aja ja konkreetse asendaja kohta süstemaatiliselt avaldada, tuleks kaaluda, et selleks kehtestataks seaduses õiguslik alus, kus määratletakse selgelt avalikustamise eesmärk ja periood.

"Seejuures näeme, et eesmärki tagada avalikkusele tõhus suhtlus asutusega on sageli võimalik saavutada ka vähem eraelu riivavate lahendustega, näiteks avaldades üksnes asendava kontaktisiku või struktuuriüksuse üldkontaktid, ilma et veebilehel oleks vaja eraldi märkida ametniku puhkuse aega," tõdes Lutterus.

Samasuguse eesmärgi võib tema sõnul saavutada ka siis, kui panna ametnikele kohustus puhkuse ajaks asendaja määrata ja seda infot e-kirja automaatvastuses avaldada.

"Sellisel juhul saaks konkreetne isik teada, kelle poole pöörduda, kuid kogu avalikkusele ei ole teada, millal konkreetne ametnik puhkab," pakkus asekantsler välja.

Justiitsministeerium leiab, et ehkki soovi korral saaks ametnike puhkuse aja avalikustamist seaduses sätestada, on sama eesmärki ehk asutustega tõhusa suhtluse tagamist võimalik saavutada vähem riivavate meetmetega ja seega pole avaliku teabe seaduse täiendamine vajalik.

Toimetaja: Karin Koppel

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