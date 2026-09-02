Foto: diislikütuse liitrihind ületas kahe euro piiri

Kolmapäeva keskpäevaks oli mitmel pool Eesti tanklates diislihind ületanud kahe euro piiri. Tallinnas Metodisti kiriku kõrval asuvas Circle K tanklas maksis 95-oktaanilise bensiini liiter 1,999 eurot ning diislikütuse liiter 2,029.

USA president Donald Trumpi administratsiooni ja Iraani vahel lahvatanud sõjaline konflikt on viinud maailma naftaturud sügavasse kriisi, kergitades toornafta hinna viimaste aastate tippu.

Turuosaliste suurimaks hirmuks on kujunenud strateegiliselt kriitilise Hormuzi väina ohustamine, mille kaudu liigub ligikaudu viiendik kogu maailma naftatarbimisest.

Trumpi poliitika ning piirkonnas vallandunud sõjategevus on halvanud tarned Pärsia lahest ja toornafta järsk kallinemine globaalsetel börsidel jõuab hulgimüüjate kaudu erakordselt kiiresti jaeturgudele.

Viimati ületas Eestis diislikütuse liitrihind kahe euro piiri 20. märtsil. Enne seda oli mootorikütuse liitrihind Eestis nii kõrge 2022. aasta kevadel, kui Venemaa alustas täiemahulist sõda Ukrainas.