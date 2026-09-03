Pentagon käskis alustada sõjaväelaste testosteroonitaseme mõõtmist

USA kaitseministeerium avaldas kolmapäeval üksikasjalikud juhised kohustusliku testosteroonitaseme mõõtmise koheseks alustamiseks üle 30-aastastel sõjaväelastel. Testimist nõudis juulis kaitseminister Pete Hegseth, väites, et see aitab parandada vägede sõjalist valmisolekut.

Juhistega kehtestatakse meestele ja naistele ühtlustatud sõeluuringu- ja raviskeemid, mille eesmärk on Pentagoni sõnul parandada sõjalist valmisolekut, tuvastades ja ravides hormonaalse tasakaalu ning energiavarude piisavusega seotud probleeme.

Testosterooni kasutamist propageerinud Hegseth teatas juulis plaanist alustada tegevteenistuses ja reservis olevate sõjaväelaste kohustuslikku testimist, tekitades ekspertides küsimusi, kas sellisel poliitikal on teaduslik alus. USA toidu- ja ravimiamet (FDA) kavatseb septembri keskel korraldada ekspertide kohtumise, et arutada testosterooni meditsiinilist kasutamist.

Juhiste kohaselt tehakse vähemalt 30-aastastele meestele kohustuslikud testosterooni vereanalüüsid, nooremaid mehi testitakse aga ainult nende enda soovil või juhul, kui arstid tuvastavad ohumärke.

Naiste puhul ei nähta juhistes ette regulaarset kohustuslikku testosterooni vereanalüüsi, kuid soovitatakse sõeluda väsimuse ja häirunud menstruaaltsükli suhtes, mis võivad olla seotud hormonaalse tasakaalu häirete ning seisunditega, mida nimetatakse spordis energiakättesaadavuse piiratuseks ja suhteliseks energiapuuduseks.

Dokumendis sätestatakse ka, millal on naiste puhul sobiv määrata testosterooni kasutamine näidustustel, milleks ravimit ei ole ametlikult heaks kiidetud. See puudutab menopausijärgseid naisi, kelle seksuaalne iha on ebatavaliselt madal.

Arstid on väljendanud muret, et laiaulatuslik testosteroonitaseme kontrollimine võib viia ebavajaliku või potentsiaalselt kahjuliku ravini. Nende sõnul on vähe tõendeid selle kohta, et kõigi sõjaväelaste testosteroonipuuduse sõeluuring parandaks USA lahinguvalmidust.

Hegseth põhjendas testimist vajadusega parandada USA relvajõudude sõjalist valmisolekut ja sõdurite füüsilist sooritusvõimet. Ta käsitleb testosteroonitaset, mis vanusega langeb, kui üht tegurit, mis võib mõjutada sõjaväelase jõudlust, energiataset ja üldist tervist.