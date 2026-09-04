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Obinitsasse tuli kokku üle 400 karavani ligi tuhande osalejaga

Eesti
Karavaniklubi matkaautode kokkutulek Obinitsas.
Karavaniklubi matkaautode kokkutulek Obinitsas. Autor/allikas: ERR
Eesti

Setomaal Obinitsas toimub Eesti karavaniklubi 34. matkaautode kokkutulek. Kohale on veerenud üle 400 karavani ligi tuhande osalejaga.

Väikeses Obinitsa asulas Kooli tänaval oli reedel keeruline parkimiskohta leida, sest kõikjal olid koha sisse võtnud karavanide kokkutulekule tulnud matkaautod.

"Mugavus ja autonoomsus on märksõnad – sa võid minna lobi äärde, puu äärde ja sul on kõik eluks vajalik olemas. Sa ei sõltu mingitest graafikutest, ei kellaaegadest ega broneeringutest, lihtsalt keera süüdet ja stardi. Tullakse perekonniti ja sõpruskonniti ja ealiselt on igasugust rahvast – on nooremaid peresid, on alustajaid ja on väga pika kogemusega matkajaid, kellel on lapsed ka siin kaasas," rääkis Eesti Karavan juhatuse liige Liisi Laanemäe

Korraldajate sõnul Setomaal matkajatel igav ei hakka, sest seal on palju huvitavaid paiku, mida külastada.

"Inimestel peab olema võimalus aega siin täita, ta ei pea istuma oma auto juures või ainult sõpradega. Mõni ei võta osa millestki ja ta naudib, et ta saab sõpradega kokku. Aga need, kes tahavad millestki osa võtta, siis programm on rikkalik. Karavan-salongid on meil välja kujunenud aastatega, kus saab massaaži võtta või juukseid sättida, jalgade hooldust tellida. Sellel aastal on meil esimest korda mõeldud ka väikestele neljajalgsetele – kassid, koerad saavad pesu, kammimist või küünte lõikust," lausus kokkutuleku korraldaja Ivar Kalev.

Matkaautoga reisimine on asjaosaliste sõnul omaette elu- ja mõttelaad, mistõttu kokkutulekul saadakse kokku mõttekaaslastega, et karavaniga reisimise kogemusi ja muljeid üksteisega vahetada.

"Siin on inimesed, kes mõtlevad hoopis teistmoodi. On kokkuhoidmise tunne ja näed vanu tuttavaid ja vaatad, kuidas teistel on autod või autosuvilad ja siis näed ja saad rääkida maast ja ilmast, kes kuskil on käinud," lausus Arvo.

"Ajaveetmine on siin erinevates töötubades, erinevad matkad on. Kahjuks me ei saanud täna osa võtta, sest tulime natuke hiljem ja õhtul on meelelahutus," ütles Tiia.

Toimetaja: Marko Tooming

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