Kolmapäeval "Otse uudistemajast": Joosep Värk usutleb Mihhail Kõlvartit
Veebisaate "Otse uudistemajast" külaline on sel kolmapäeval Keskerakonna esimees ja Tallinna volikogu esimees Mihhail Kõlvart.
Saatejuht Joosep Värk vestleb Kõlvartiga lähenevatest valimistest, riigieelarvest, RKIK-i mürsuskandaalist ja Tallinna linna juhtimisest.
"Otse uudistemajast" algab ERR-i portaalis kolmapäeval kell 11. Saadet saab hiljem järelvaadata ERR-i portaalis ja kuulata Eesti Raadio äpis.
Toimetaja: Mirjam Mäekivi