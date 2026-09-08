Kolmapäeval "Otse uudistemajast": Joosep Värk usutleb Mihhail Kõlvartit

"Otse uudistemajast" algab ERR-i portaalis kolmapäeval kell 11. Saadet saab hiljem järelvaadata ERR-i portaalis ja kuulata Eesti Raadio äpis.

Saatejuht Joosep Värk vestleb Kõlvartiga lähenevatest valimistest, riigieelarvest, RKIK-i mürsuskandaalist ja Tallinna linna juhtimisest.

Veebisaate "Otse uudistemajast" külaline on sel kolmapäeval Keskerakonna esimees ja Tallinna volikogu esimees Mihhail Kõlvart.

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