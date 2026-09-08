Muhumaale Liiva külla paigutatakse kahesuunaline kiiruskaamerakabiin

Kolmapäeval paigaldab transpordiamet Muhu valda Liiva külla Risti–Virtsu–Kuivastu–Kuressaare tee 78,6. kilomeetrile uue kahesuunalise kiiruskaamerakabiini, mille eesmärk on aidata tagada 40 km/h piirkiirusest kinnipidamine ja muuta teeületus jalakäijatele ohutumaks.

Kiiruskaamerakabiin paigaldatakse suunaga Virtsu–Kuressaare, mis võimaldab sõidukiirust mõõta mõlemas liiklussuunas. Kaamera ei hakka uues asukohas kohe kiirust mõõtma. Esmalt tehakse vajalikud seadistustööd ning liikluskorraldus viiakse vastavusse uue lahendusega. transpordiamet annab liiklejatele teada, kui kiiruskaamera alustab mõõtmist.

Tänavu mais hukkus Liiva külas liiklusõnnetuses laps, kes sai reka haagiselt löögi.

Eesti riigimaanteedel on praegu 68 kiiruskaamerate mõõtekabiini, millest kuus võimaldavad kiirust mõõta mõlemas suunas. Transpordiametil on mõõtekabiinides kasutamiseks 34 mõõtesüsteemi, mida paigutatakse vastavalt vajadusele eri kabiinidesse ümber.

Transpordiamet märkis, et statsionaarsed kiiruskaamerad aitavad vähendada lubatud sõidukiiruse ületamist liiklusohtlikes kohtades ning seeläbi vähendada liiklusõnnetuste toimumise tõenäosust ja nende võimalikke tagajärgi. Samuti aitavad statsionaarsed kiiruskaamerad kontrollida sõidukijuhtide liikluskäitumist, lisas amet.