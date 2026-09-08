X!

Eestis on dementsete isikute eest hoolitsemine jäänud lähedaste ülesandeks

Eesti
Foto: Ken Mürk/ERR
Eesti

Eestis on dementsete inimeste eest hoolitsemine jäänud suuresti lähedaste õlule, kes ei saa vajalikku tuge. Äsjase uuringu tegijate sõnul tuleks paika panna ühtne süsteem dementse isiku aitamiseks, et lähedased ei peaks eri asutuste vahel abi otsima.

Eestis elab praegu ligi 27 000 dementset inimest ja vananevas ühiskonnas on see kiiresti süvenev probleem. Dementsuse diagnoos ei mõjuta mitte ainult inimest ennast, vaid ka tema lähedasi. Igapäevaselt lähedaste nõustamisega tegeleva Hanna-Stiina Heinmetsa sõnul vajavad mäluhäiretega inimese lähedased kõige enam teenuseid, mis annaks neile puhkust.

"Nende igapäevane töö on hooldada, võib-olla käia tööl samal ajal. Neil on isegi kaks täistöökohta ja nad ei saa endale enamjaolt lubada vabu päevi. Lihtsalt, et tuleks keegi ja võtaks mõneks päevaks hoolduse üle," sõnas dementsuse kompetentsikeskuse konsultant Hanna-Stiina Heinmets.

Paljudes omavalitsustes peetakse koduhoolduseks vaid küttepuude tuppa ja toidu kojutoomist, aga kui dementne inimene vajab abi näiteks ravimite võtmisel, siis Heinmetsa sõnul soovitatakse ta hooldekodusse saata, kuigi ta saaks veel oma kodus olla. Samas hooldekodud raske dementsusega inimesi vastu võtta ei taha ja mõnda on viiest-kuuest hooldekodust n-ö välja visatud. Värskest uuringust selgus, et abi kättesaadavus sõltub sageli inimese elukohast.

"Keskustes on olukord üldiselt parem. Seal on päevakeskusi, seal on teenuseid rohkem. Seal on valikut rohkem, seal on ressursse rohkem. Kõige keerulisemas olukorras on hajaasutusega tagamaalised piirkonnad," ütles Praxise analüütik Jane Ester.

Esteri sõnul tuleb esimese asjana luua terviklik toetuste süsteem nii dementsele inimesele endale kui ka tema lähedasele. Dementse isiku perega peaks tegelema kindel inimene, kes ise võtaks lähedastega ühendust ja regulaarselt hindaks, millist abi pere vajab ja aitaks ka seda abi leida ilma, et inimene ise peaks eri asutuste vahele ekslema.

Sotsiaalministeeriumi kinnitusel peaks plaanitav tervise- ja sotsiaalvaldkonnareform üht teist paremaks tegema. Kahe aasta pärast loodetakse eurorahade toel hakata katsetama lahendusi, mis aitavad dementsel kodus kauem hakkama saada.

"Ma arvan, et nende inimeste elu saab kergemaks teha. Kui mõelda nendele asjadele, mis kohe täna võiksid toetada, siis dementsuse kompetentsikeskuse olemasolu, infoliini olemasolu. See on koht, kuhu abi saamiseks saavad inimesed täna pöörduda," sõnas sotsiaalministeeriumis puudega inimeste õiguste poliitika juht Kadri Mets.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

uus hooaeg

ringhääling 100

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

16:01

Füsioterapeut Priit Teniste: liigesed saavad toitu ainult liikudes

15:48

Ukraina õhurünnak tabas Novorossiiski sadamat Uuendatud

15:46

TÄNA OTSE | Itaalia ja Austraalia heitlevad koha eest veerandfinaalis

15:37

Kell 21.40 "Esimeses stuudios" suur debatt kaitsekuludest

15:36

Koondamiskirves Kadriorus: kantselei direktor koondas kahe aastaga 13 inimest Uuendatud

15:36

Google'i suurinvesteering tõukas Soome ehitusfirmade aktsiad üles

15:30

"Pealtnägija": põhikooli lapsevanemad läksid koolipäeva alguse tõttu kohtusse

15:27

2025. aasta teatris: vähem uuslavastusi, rohkem publikut

15:27

Eesti trikitõukerattur saavutas ekstreemspordifestivalil kuuenda koha

15:20

Raadiouudised (09.09.2026 15:00:00)

Kontserdielamused

tule tööle!

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

08.09

India ettevõttega kontakti loomise ajal võtmerollides olnud isikud vaikivad

08.09

Kaimo Kuusk: kui minister mind ametist vabastab, siis nii see on Uuendatud

12:31

Sutt teatas ministriametist taandumisest Uuendatud

08.09

Datasel: meie andmed näitavad RKIK-i lepingute väärtuseks üle 150 miljoni euro

08.09

Island kutsus Trumpi kaardipostituse tõttu välja USA suursaadiku

08:48

USA hävitas viis Iraani naftatankerit, Teheran vastas õhurünnakutega

15:48

Ukraina õhurünnak tabas Novorossiiski sadamat Uuendatud

06:17

Norstat: Isamaa toetus langes viimase kolme aasta madalaimale tasemele

15:19

Michal teeb Heremile ettepaneku hakata kaitseministriks Uuendatud

12:02

Rail Balticu rongihange kukkus läbi

ilmateade

SPORT

15:46

TÄNA OTSE | Itaalia ja Austraalia heitlevad koha eest veerandfinaalis

15:27

Eesti trikitõukerattur saavutas ekstreemspordifestivalil kuuenda koha

14:51

Team Estonia vestlusõhtul võeti luubi alla sportlaste rahatarkus

14:22

Loobumisvõidu saanud Glinka jõudis Prantsusmaal veerandfinaali

loe: kultuur

15:27

2025. aasta teatris: vähem uuslavastusi, rohkem publikut

15:04

Linnateatris esietendub Jaan Tätte kirjutatud "Öö"

14:39

ERSO tagatoa jutud

13:39

Mis Draama on!? | "Ma ei jätnud Ukrainat" ei jää pelgalt huvitavaks ajalootunniks

loe: eeter

16:01

Füsioterapeut Priit Teniste: liigesed saavad toitu ainult liikudes

15:30

"Pealtnägija": põhikooli lapsevanemad läksid koolipäeva alguse tõttu kohtusse

14:36

"Elu loomaaias" uude hooaega jagub delikaatseid ja dramaatilisi hetki

14:25

Fred Puss: adramaarevisjonid aitavad eestlastel oma esivanemaid leida

Raadiouudised

12:40

Kunstivarguste laine paneb Prantsusmaa muuseume kultuuriväärtuste kaitset tugevdama

12:20

Raadiouudised (09.09.2026 12:00:00)

10:30

Seadusemuudatus võimaldab isiklikuks tabeks toodetud taastuvenergiat teistega jagada

09:55

Õpiränne kogub populaarsust ka kutseõppurite seas

09:55

Riik võib hakata äriregistrist kustutama aruannetega hilinenud ettevõtteid

09:20

Raadiouudised (09.09.2026 09:00:00)

08.09

Päevakaja (08.09.2026 18:00:00)

08.09

Väikesaarte laevaliine ähvardab järgmise nädala reedel streik

08.09

Infortar Agro ostab Leedu põllumajanduskontserni Litagra

08.09

Euroopa autotööstus võitleb ellujäämise nimel

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo