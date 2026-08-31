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Ukrainas kaht last kasvatav Lehtme ei pea kohtuistungiteks Eestisse tulema

Eesti
Harju maakohtu eelistung Johanna-Maria Lehtme kohtuasjas
Harju maakohtu eelistung Johanna-Maria Lehtme kohtuasjas Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Harju maakohus lubab MTÜ Slava Ukraini endisel juhil, omastamises süüdistataval Johanna-Maria Lehtmel erandina osaleda enda kohtuprotsessil videoühenduse kaudu, kuna Lehtme pereelu muudab tal Tallinnas kohapeal kohtuistungitel viibimise raskeks, kirjutab Eesti Ekspress.

Erandit taotles kohtualuse kaitsja advokaat Dmitri Teplõhh, kes teatas kohtule, et Lehtme elukoht on alates 2023. aastast Ukraina ning naise "kõik olulised isiklikud, perekondlikud ja sotsiaalsed sidemed" on seotud Ukrainaga.

Advokaadi kõige kaalukam põhjendus Lehtmele erandi palumisel oli see, et naine kasvatab kaht last, kellest üks on kooliealine ja teisel vanust alla ühe aasta.

Kui Harju maakohus pidas mullu oktoobris Lehtme süüasjas eelistungi, ootas ta parajasti oma teist last. Naine osales istungil video kaudu nii, et kohtusaali ekraanil paistis ainult tema nägu ning eelistungil viibinud ohtrate ajakirjanike kuuldes ei avalikustatud Lehtme asukohta ega tema lapseootust, küll aga teatas advokaat Teplõhh sellest kohtule.

Tavaliselt arutab kohus kriminaalasja süüdistatava juuresolekul, ent kui tema kohaletulek on raskendatud, võib kohus lubada tal osaleda istungil videos.

Teplõhhi sõnul puudub Lehtmel Eestis elukoht, tal polevat võimalik kohtuprotsessi ajaks siia kolida või regulaarselt Eesti ja Ukraina vahet liikuda.

Advokaadi jutu järgi oleks Tallinnas kohtus käimine Lehtmele raske nii majanduslikult kui ka laste eest hoolitsemise seisukohalt.

Prokuratuur oli Teplõhhiga päri ning ka kohtunik Mõistlik nõustus, et Ukrainas elamine ja laste kasvatamine raskendavad kohtusse kohale tulemist.

Kui 14. septembril algaval kohtuprotsessil peaks Lehtme osavõtuga tekkima probleeme, siis võib kohus praeguse erandi tühistada.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

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